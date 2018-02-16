«شباب الأهلي» ودبا الفجيرة إلى مربع الذهب

تأهل شباب الأهلي- دبي، ودبا الفجيرة إلى المربع الذهبي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وتغلب «شباب الأهلي» أمس على ضيفه حتا 2 - 1 في مباراتهما باستاد راشد بدبي أمس، ودبا الفجيرة على الجزيرة 1 - 0 ، باستاد محمد بن زايد، ضمن مباراتي إياب دور الثمانية.



وفاز «شباب الاهلي» بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام حتا (5 - 1)، وافتتح ديوب التسجيل له في مباراة الامس بالدقيقة 50، مستفيداً من تمريرة الكرواتي أنتي داخل المنطقة، ويسدد الكرة لحظة خروج الحارس، وأدرك أحمد خميس التعادل لحتا في الدقيقة 53، بمجهود فردي، بعد مراوغته لسالمين خميس، ولعب الكرة ساقطة من فوق حارس شباب الأهلي- دبي، مسجلاً واحداً من أجمل أهداف البطولة.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى حتا، لتسديدة حسن إبراهيم لاعب شباب الأهلي- دبي في الدقيقة 68، وأحرز أنتي الهدف الثاني لشباب الأهلي- دبي في الدقيقة 83، شهدت المباراة، مشاركة السنغالي ديوب، وماجد حسن، بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.



وفي مباراة الجزيرة ودبا نجح ياسين البخيت في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح دبا وجاء بالدقيقة السابعة ليخطف دبا بطاقة التأهل بمجموع المباراتين ( 4 - 1) بعد فوزه في الذهاب 3- 1. وخاض الجزيرة المباراة في غياب علي مبخوت، ونزل البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 60 . وتختتم اليوم مباريات إياب دور الثمانية ، ويستضيف الوحدة فريق العين ، ويلعب النصر مع الوصل.