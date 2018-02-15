كيركي: المهمة لم تكن سهلة في الرياض

في لقاء جمع بين الزعيمين، العين الإماراتي والهلال السعودي، ارتضى الفريقان الخروج متعادلين من دون أهداف، وهو تعادل يعد بطعم الفوز للزعيم العيناوي ومفيد بحكم أن المباراة خارج أرضه، والنقطة أفضل من لا شيء.

أكد الكرواتي، دامير كرزنار «كيركي»، مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في المؤتمر الصحافي للمباراة حيث حضر بدلاً عن زوران حسب اللائحة بسبب طرد الأخير، أن النتيجة التي انتهت عليها مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، أول من أمس على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا كانت عادلة، قياساً على ما قدمه الفريقان بأرضية الملعب.

وذكر مساعد مدرب العين، أن المواجهة جاءت قوية، كما كان متوقعاً لها، ولم تكن المهمة سهلة للجانبين، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، وقال: إذا عقدنا مقارنة ما بين الشوطين نجد أن العين كان قريباً من الفوز في الشوط الأول من فرصتين محققتين على مرمى الهلال، فيما كان الهلال أقرب للتسجيل على مرمانا في الشوط الثاني، لذلك أكرر أن التعادل نتيجة عادلة.

مباراة متكافئة

كان العين قد فرض التعادل السلبي على مضيفه الهلال وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رائعة في افتتاح ملعب الهلال الجديد بجامعة الملك سعود، وقدم الفريقان مباراة متكافئة خلال شوطي اللعب، مع أفضلية نسبية للعين بالشوط الأول حيث أضاع الفريق البنفسجي عدداً من الفرص السهلة أمام مرمى الحارس الهلالي المعيوف، أبرزها تسديدة للمهاجم السويدي ماركوس بيرغ، وأخرى للبرازيلي كايو لوكاس، وبالمقابل قاد الهلاليون هجمات خطيرة أمام المرمى العيناوي وتألق الدفاع ومن خلفه الحارس خالد عيسى في التصدي لأكثر من محاولة لأصحاب الأرض، ورغم المردود القوي والمتميز الذي قدمه الفريقان إلا أنهما لم ينجحا في هز الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويحصد كل فريق نقطة في المواجهة الأولى ويحتلان المركزين الثالث والرابع بفارق الأهداف عن فريقي الاستقلال والريان اللذين تعادلا في ذات الجولة 2- 2.

التعادل الثاني

هذا التعادل، يعد الثاني للفريقين الكبيرين في تاريخ مواجهاتهما بدوري أبطال آسيا بمسماها الجديد، حيث التقيا منذ عام 2003 في عشر مواجهات، وفاز كل منهما أربع مرات ولم يسبق لأي منهما الفوز على الآخر في ملعبه، وسيستضيف العين في الجولة المقبلة من مباريات المجموعة الرابعة، فريق الريان على ملعب استاد هزاع بن زايد 20 فبراير الجاري، فيما سيسافر الهلال إلى إيران لمقابلة استقلال طهران، وتبدو الفرصة مواتية للفريقين الكبيرين لنيل بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة القارية البارزة، عبر المركزين الأول والثاني، وذلك قياساً على إمكاناتهما العالية وخبرتهما الواسعة.

استبعاد عموري

حول استبعاد قائد الفريق وصانع ألعابه عمر عبدالرحمن عن المشاركة في المباراة، قال مساعد مدرب العين: سبق أن ذكر المدرب زوران في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة أن عموري، هو نجم آسيا الأول وغيابه يؤثر على أي فريق لأنه أحد أهم العناصر وغيابه عن مواجهة الهلال، بسبب عدم اكتمال جاهزيته وحالياً اللاعب في مرحلة التجهيز للمباريات المقبلة، وقرار عدم مشاركته كان بهدف المحافظة عليه فقط، خصوصاً أن الفريق يقاتل على جبهات عدة في الموسم الحالي، بداية من دوري الأبطال والدوري المحلي والكأس.

ورداً على سؤال حول سبب العصبية التي أظهرها زوران ماميتش في المنطقة الفنية ما أدى لطرده، قال كيركي: سأقول لكم سراً حول زوران تلك هي طبيعته، فهو لم يكن عصبياً ولكنه يعيش بكل أحاسيسه مباريات فريقه ويتفاعل مع مجريات اللعب بأدق التفاصيل، وتلك هي طريقته في التعامل مع جميع المواجهات، ولكنه ليس عصبياً كما يبدو.

الأفضل

عجب: النتيجة إيجابية

قال الدولي محمد عبدالرحمن، «عجب»، لاعب متوسط الميدان بنادي العين، إن فريقه دخل إلى ملعب المباراة أمام الهلال أول من أمس، على ملعب الأخير باستاد جامعة الملك سعود بالرياض، بهدف الحصول على النقاط الثلاث، غير أن النقطة التي خرج بها من ملعب الهلال على وبين جماهيره تعتبر إيجابية قياساً على نظام المنافسة.

وعبر اللاعب محمد عبد الرحمن، الذي اختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أفضل لاعب في المباراة، عن بالغ تقديره لزملائه اللاعبين على الجهود التي بذلوها على الأرض وإظهارهم الرغبة القوية في الخروج بالنتيجة الإيجابية، وقال: أشكر لاعبي العين لما قدموه للفريق في الملعب، وعلى مساعدتهم لي ومساهمتهم الكبيرة في حصولي على لقب «نجم المباراة». الرياض - البيان الرياضي

سجال

دياز: الفريقان كبيران

أكد الأرجنتيني، رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي، أن مباراة فريقه أمام العين، التي جرت أول من أمس على ملعب استاد جامعة الملك سعود، وانتهت بالتعادل من دون أهداف، كانت سجالاً حقيقياً بين فريقين كبيرين وجاءت قوية في ظل حضور جماهيري مشرف، وقال: في الشوط الأول كانت الأفضلية للمنافس العيناوي، وفي الحصة الثانية كان الهلال هو الفريق الأفضل والأكثر تحكماً بمجريات اللعب، وعما إذا كان يرى أن فريقه خذل الجماهير التي جاءت للاحتفال معه بافتتاح ملعبه الجديد، قال: الحقيقة لم نظهر بالمستوى المطلوب، بيد أن الفريق يمر بظروف صعبة متمثلة في الغيابات، كما نعيش حالياً ضغط المباريات ولكننا قدمنا مستوى جيداً، وشخصياً سعيد بمردود اللاعبين أمام منافس قوي، والواقع يفرض علينا تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.الرياض- البيان الرياضي