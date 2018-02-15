ألبوم "البيان" يبهر مارادونا

أهدى مصور البيان في الفجيرة المدرب الأسطورة مارادونا صوراً تخصه وهو في قمة النشوة والسعادة، وذلك عقب فوز فريقه في الدقائق الأخيرة على الحمرية في الجولة الأخيرة ضمن دوري الدرجة الأولى، حيث قام مصورنا البارع زيشان أحمد بالتقاط عدة صور لمارادونا عقب تسجيل محمد خلفان لهدف الفوز الثاني لفريق «الذئاب» بعد أن كانت النتيجة تتجه نحو التعادل ليطير مارادونا فرحاً بهذا الانتصار لحظة تسجيل الهدف، وتمكن المصور من اصطياد مارادونا في عدة لقطات ليقوم بوضعها في ألبوم أنيق ثم إهدائها للأسطورة لمارادونا عقب تدريبات الفريق الأول أول من أمس، حيث تفاجأ بصوره ليقوم بالتوقيع عليها ويوجه شكره لأسرة جريدة البيان.