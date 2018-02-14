روديون.. سادس مدرب يسقط في «الأولى»

أقال نادي العروبة مدرب الفريق الكرواتي روديون عقب هزيمة فريقه أمام الفجيرة، السبت الماضي ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى بهدف دون رد، وكلفت إدارة النادي مساعده ومواطنه دايمون بالمهمة. وجاءت إقالة روديون بعد تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى وتدحرجه في سلم الترتيب إلى المركز السادس بـ16 نقطة.

ويعد روديون الضحية السادسة في دوري الأولى بعد استغناء أندية دبا الحصن وخورفكان ورأس الخيمة والحمرية وكلباء عن أجهزتها الفنية لينضم إليهم روديون الذي لم تكن الجماهير راضية عنه عقب نهاية مباراة الديربي الذي انتهى لمصلحة ذئاب مارادونا بعد أن قام بتبديلات أثناء المباراة لم ترض أنصار الفريق العروباوي.