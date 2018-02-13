العين ينتزع نقطة من الهلال.. والوصل يخسر في الآسيوية

انتزع العين نقطة ثمينة من مضيفه الهلال السعودي، بعد أن فرض عليه التعادل السلبي، مساء أمس، على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في انطلاقة مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهو التعادل الثاني بين الفريقين خلال 10 مواجهات جمعت بينهما في تاريخ لقاءاتهما بالمسابقة الآسيوية بمسماها الجديد، في حين حقق كل فريق الفوز أربع مرات، وكانت المباراة الأخرى بالمجموعة انتهت بالتعادل أيضاً ليضع كل فريق بالمجموعة الرابعة نقطة واحدة برصيده.

وكان الفريقان تبادلا الهجمات والفرص الضائعة خلال شوطي المباراة، وتألق الحارسان في إنقاذ مرماهما من أهداف محققة، ورغم سهولة الفرص التي حصل عليها كل فريق، إلا أن أياً منهما لم ينجح في هز شباك الآخر لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي.

من جهة أخرى، خسر فريق الوصل من منافسه السد بنتيجة 1-2، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس، على ملعب الفهود بزعبيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا. تقدم الوصل بهدف عن طريق البرازيلي ليما (26)، وفي الشوط الثاني أحرز البديل بغداد بونجاح هدفين للسد (79، 90).