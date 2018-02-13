الجزيرة يفوز بثلاثية.. وخسارة قاسية للوحدة في «أبطال آسيا»

حصد الجزيرة أول ثلاث نقاط بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه في أولى مبارياته بالبطولة على الغرافة 3 - 2، في استاد محمد بن زايد، في إطار مباريات المجموعة الأولى، واستهل فخر أبوظبي الشوط الأول بالتسجيل عن طريق البرازيلي رومارينهو في الدقيقة العاشرة 10، وعزز علي مبخوت التقدم بهدف ثان في الدقيقة 27، ليعلن تفوق فريقه الميداني في الشوط الأول، وكان بإمكانه زيادة الأهداف خصوصاً بعد إهدار انفراد لأحمد العطاس.

وواصل الجزيرة تميزه خلال الشوط الثاني، وهاجم بقوة من الأطراف والعمق، وتبارى الثلاثي علي مبخوت ومبارك بوصوفة ورومارينهو في هز شباك المنافس، لكنها لم تكتمل للتسرع أو لسوء الحظ، وسرعان ما أعاد أحمد العطاس فخر أبوظبي إلى الواجهة بتسجيل هدف ثالث رائع في الدقيقة 60. وحافظ الجزيرة على أفضليته بصنع الفرص ولكنها أهدرت بغرابة، خصوصاً من جانب علي مبخوت.

وفي طشقند تلقى الوحدة خسارة قاسية بخماسية نظيفة أمام لوكوموتيف الأوزبكي، في المباراة التي جرت أمس، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وقدم الوحدة أسوأ مباراة له هذا الموسم، ودفع ثمن الغيابات المتعددة في صفوفه، وتعد الخسارة هي الأقسى للعنابي في البطولة القارية منذ عام 2000.