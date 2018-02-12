عموري خارج حسابات العين في مباراة الهلال

غادرت قبل قليل على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار العين، بعثة فريق العين لكرة القدم، متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، لمواجهة الهلال غدا الثلاثاء في استهلالية مباريات المجموعة الرابعة، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وحملت قائمة اللاعبين التي اختارها المدرب الكرواتي زوران ماميتش، مفاجأة بخلوها من اسم قائد الفريق عمر عبد الرحمن، وبذلك لن يكون اللاعب ضمن التشكيلة التي تخوض المواجهة المرتقبة غدا، وبرر المدرب استبعاد (عموري) لعدم بلوغ الجاهزية البدنية المطلوبة لغيابه الفترة الأخيرة بسبب عقوبة الإيقاف.

وضمت قائمة زوران لمباراة الهلال 20 لاعباً، وهم: "خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، داوود سليمان، إسماعيل أحمد، مهند سالم العنزي، محمد أحمد، محمد فايز، سعيد جمعة، تسوكاسا شيوتاني، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، محسن عبدالله، إبراهيم دياكيه، محمد عبدالرحمن، ريان يسلم، حسين الشحات، كايو لوكاس، يوسف أحمد موسى، أحمد خليل وماركوس بيرغ".