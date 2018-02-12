زوران: العين قادر على تحقيق المعادلة الصعبة

تغادر في الحادية عشرة من صباح اليوم على متن طائرة خاصة تقلع من مطار العين الدولي، بعثة فريق العين لكرة القدم، متوجهة إلى الرياض لمواجهة الهلال السعودي غداً الثلاثاء على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في استهلالية مباريات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يتطلع الزعيم العيناوي لبداية مثالية في مشواره الآسيوي، والعودة من الرياض بنتيجة إيجابية تخدم أهدافه وتطلعاته بالمضي قدماً في المسابقة القارية البارزة والوصول إلى أبعد مراحلها، ثم العمل على التتويج بلقبها، وتكرار الإنجاز الذي حققه الفريق في وقت سابق من عام 2003 عندما فاز باللقب الآسيوي كأول وآخر فريق إماراتي يحصل على كأس البطولة القارية.

تفاؤل وثقة زوران

وبدا الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، متفائلاً وواثقاً إلى حد كبير وهو يؤكد أن فريقه جاهز للمواجهة وقادر على تحقيق المعادلة الصعبة على ملعب منافسه بالعودة منتصراً مع تقديم عرض مميز. وقال: أتطلع في البطولة الآسيوية إلى الاستفادة من جهود جميع لاعبي الفريق والعين لا يفتقد حالياً إلا لجهود لاعب واحد فقط وهو بندر الأحبابي ونأمل أن يكون جاهزاً لمباراتنا المقبلة أمام الهلال السعودي وبقية اللاعبين في قمة الجاهزية للتحدي القاري ويتوجب علينا أن نستمتع بمواجهتنا المقبلة والحضور الجماهيري الكبير في الرياض.

وكان العين أدى أمس تدريبه الأخير على ملعبه بمشاركة جميع اللاعبين، وسط اهتمام جماهيري لافت حيث حرص أنصار الفريق على حضور المناورات الميدانية الأخيرة والوقوف على جاهزية الفريق قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، وسادت المعسكر البنفسجي أجواء مثالية، بعد اكتمال صفوف الفريق بعودة جميع الغائبين بالفترة الأخيرة بداعي الإصابة، وأدى اللاعبون التدريبات بروح معنوية عالية ولياقة بدنية مرتفعة، وكان التنافس واضحاً بينهم من أجل نيل ثقة المدرب الكرواتي والدخول ضمن قائمته الرئيسة التي سيدفع بها للمواجهة المرتقبة.

التدريب الرئيس

سيؤدي العين في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات حصته التدريبية الرئيسة على ملعب المباراة التي ينتظر أن يقف خلالها المدرب زوران على مدى جاهزية اللاعبين للمواجهة من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة في أسلوب اللعب والتكتيك الذي سيعتمده في لقاء الغد، وتعتبر عودة قائد الفريق عمر عبد الرحمن (عموري)، بمثابة دعم قوي لصفوف للزعيم إلى جانب كوكبة من اللاعبين المتميزين على مستوى الأجانب والمواطنين، بقيادة المصري حسين الشحات، و السويدي بيرغ، والياباني شيوتاني، والبرازيلي كايو ، وغيرهم من النجوم.

حالة معنوية جيدة

يعول الجهاز الفني للعين بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، على الحالة المعنوية الجيدة التي يتمتع بها لاعبو الفريق للظهور كأفضل ما يكون في لقاء الغد وتحقيق النتيجة المأمولة، حيث يعيش الفريق البنفسجي أجمل أيامه بعد تصدره الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي لكرة القدم. وتعتبر مباراة الغد بين العين والهلال هي العاشرة بين الفريقين بالبطولة الآسيوية بمسماها الجديد حيث سبق والتقيا في 9 مواجهات تعادلا خلالها بعدد مرات الفوز بأربعة انتصارات لكل فريق، فيما حضرت نتيجة التعادل بينهما مرة واحدة، ويسعى العين لترجيح كفته والعودة من معقل الهلاليين بالفوز الخامس.

تأكيد

العنزي: «الآسيوية» أهم أهداف العين في الموسم

أكد مدافع نادي العين الدولي، مهند العنزي، أن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، تعتبر أهم أهداف العين بالموسم، وعبر عن تمنياته باستهلالية مثالية للفريق في المواجهة التي تجمعه غدا بالهلال السعودي على ملعب الأخير، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدوري المجموعات، وذكر أن جميع اللاعبين عازمون على الظهور القوي في المباراة والعودة من الرياض بالنتيجة التي تخدم تطلعات الزعيم في مشواره القاري، وأن النقاط الثلاث مهمة للغاية خاصة في بداية المشوار في مرحلة المجموعات ومن مباراة خارج الأرض حيث تمنح الفريق دفعة قوية في مسار المنافسة، وأوضح أن المباراة لن تكون سهلة للفريقين الكبيرين المطالبين بالفوز من قبل أنصارهما، وقال إن العين بما يملكه من إمكانات قادر على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث. العين - البيان الرياضي

برنامج

الاجتماع الفني لمباراة العين والهلال مساء اليوم

تقرر أن ينعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بمركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في نادي الهلال، الاجتماع الفني لمواجهة الغد بين الهلال والعين في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، برئاسة الصيني شانغ شين، المكلف من قبل الاتحاد الآسيوي بمراقبة المباراة وحضور مسؤولي المباراة وممثلي الناديين وذلك لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالمواجهة الآسيوية المهمة، يليه مباشرة المؤتمر الصحفي التقديمي والخاص بالحديث عن تحضيرات الفريقين للمباراة وذلك بحضور مدرب كل فريق إلى جانب أحد لاعبي فريقه الأساسيين في مواجهة يوم غد. الرياض - البيان الرياضي