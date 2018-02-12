إسماعيل أحمد: اللقاء كتاب مفتوح والفوز شعار الفريقين

شدد إسماعيل أحمد، مدافع نادي العين، على أهمية مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي المقررة غداً على ملعب الأخير باستاد جامعة الملك سعود بالرياض، في مستهل مشوار التحدي القاري بمرحلة المجموعات، وقال: الفريقان على معرفة جيدة بإمكانات بعضهما البعض، خصوصاً وأننا التقينا الهلال مطلع الموسم الحالي خلال النسخة الماضية من البطولة الآسيوية وفي اعتقادي أن اللقاء عبارة عن كتاب مفتوح بالنسبة للناديين الكبيرين برغم التغيير الذي طرأ أخيراً على بعض اللاعبين في الجانبين وكلاهما مطالب بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: مباريات العين والهلال لها خصوصيتها، بيد أن الواقع يؤكد أن مرحلة المجموعات ليست كربع النهائي وكذلك الأجواء والظروف التي سنلتقي فيها غداً مختلفة تماماً عن آخر مواجهة جمعتنا مع الهلال وأتوقع أن الفريقين سيدخلان مواجهة الغد بعيداً عن الضغوط.

وزاد: منذ بداية الموسم ونحن نعمل على مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية بالتزامن مع انطلاقة البطولة الآسيوية، لأنها تتطلب تهيئة مختلفة وإعداداً خاصاً يساعد الفريق على إظهار مقدراته الحقيقية وتقديم أسلوب اللعب السريع بتركيز عالٍ منذ بداية المباراة وحتى النهاية لأن التحدي القاري يختلف عن المنافسة في المسابقات المحلية.

مساندة

حول المساندة الجماهيرية القوية والمتوقعة لدعم طموحات الفريق المنافس خصوصاً وأن المباراة تعتبر تاريخية كونها تمثل الافتتاح الرسمي للملعب الجديد، قال: «المؤكد أن جمهور الهلال السعودي يمتاز بالمساندة القوية للفريق وبدورنا نكن لتلك الجماهير كل التقدير، غير أن العين من الأندية التي تفضل دخول المباريات وسط أجواء جماهيرية حاشدة، وأعتقد أن أي لاعب يرغب في المشاركة بالمباريات الكبيرة والجماهيرية والتي يسجل فيها 60 و70 ألف متفرج حضورهم بالمدرجات لأن جمهور كرة القدم يمنح اللاعبين الدافع القوي لإظهار أفضل ما لديهم على الأرض.

هدف الزعيم

أكد مدافع فريق العين أن هدف "الزعيم" في كل موسم واضح ويكمن في تعزيز إنجازاته بحصد المزيد من البطولات وفي الموسم الحالي تحديداً الطموحات كبيرة ، خصوصاً وأنه يتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيس هذا الكيان الكبير، بالإضافة إلى أن بطولة الدوري تقود الفريق إلى تمثيل الدولة في كأس العالم للأندية أبوظبي 2018 والمؤكد أن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم أغلى وأهم البطولات أما البطولة الآسيوية بالتأكيد ستسعد كل العيناوية.