«فخر أبوظبي» يستحضر إنجاز «المونديال» في «الآسيوية»

يدشّن الجزيرة مشواره الآسيوي اليوم في السابعة والنصف مساءً على استاد محمد بن زايد في دوري أبطال آسيا ضمن مباريات المجموعة الأولى. ويستحضر الجزيرة حامل لقب دوري الخليج العربي، الروح المعنوية العالية والنتائج الإيجابية التي قدمها في مونديال الأندية ديسمبر من العام الماضي، وحصل على رابع العالم، كما أنه أحرج بطل أوروبا ريال مدريد وتغلب عليه الأخير 2-1 بصعوبة.

وأنهى الجزيرة تحضيراته سريعاً بعد مواجهة الوصل في الجولة الماضية للدوري وتعادلهما 1-1، ويعاني لاعبو الجزيرة من الإرهاق المترتب على ضغط المباريات، ونتج عنه إصابات عديدة في صفوف الفريق، أبرزها إصابة المدافعين الدوليين محمد فوزي، وفارس جمعة، وتبقى مشاركة صانعي الألعاب خلفان مبارك والعماني حارب السعدي مرهونة بالتقرير الطبي الأخير.

تشديد

شدد الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة على أن فريقه سيخوض منافسات دوري أبطال آسيا بروح معنوية عالية وحافز قوي لتعويض المنافسة على درع دوري الخليج العربي، والظهور بشكل أفضل مما كان عليه الموسم الماضي، حيث كان التركيز على الدوري.

وأضاف: من الجيد أن يمحو الفريق فكرة التركيز على بطولة بعينها، وأن يخوض غمار بطولات متعددة، ومشيراً إلى أن الجزيرة جاهز وبصرف النظر عن الظروف التي يمر بها من الإرهاق والغيابات، وأنه سيستعين بالشباب في تعويض النقص، خصوصاً أن هذه الفئة الشابة تحتاج إلى مكافأة وحافز نفسي كبير عندما تشرك في مثل هذه البطولات القارية المهمة، والتي تحظى بجماهيرية واسعة وتغطية إعلامية كبيرة.

وعن الغيابات أكد تين كات غياب لاعب الوسط الدولي العماني حارب السعدي لـ 6 أشهر بسبب تمدد في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى خلفان مبارك والذي وصفه بأنه غير جاهز لخوض المباراة وسيدفع بأسماء شابة في ضعف البدائل على دكة الاحتياط.

ورد على تساؤل حول تقديم الجزيرة مستويات متميزة في مونديال الأندية على الرغم من عدم ترشحه للذهاب بعيداً قال: كل بطولة مختلفة عن غيرها، ومن واجبه كمدرب أن يقدم التحفيز المعنوي اللازم للاعبيه وهو على ثقة في قدراتهم، في تحصيل الفوز وعبور المنافسين في المجموعة، والتي لم تتضح معالمها بعد، والتركيز منصب حالياً على عبور المباراة الأولى لدى الجزيرة مستعيناً بقدرات الفريق بعدها، ستتم دراسة كل مواجهة على حدة.

تجربة

وأكد يعقوب الحوسني لاعب وسط الجزيرة على جاهزيته وزملائه لمباراة اليوم، ومشيراً إلى أن الجزيرة، سيلعب بمن حضر وبصرف النظر عن الغيابات، وقد تعاهدوا كلاعبين على انتزاع الفوز.

وأوضح الحوسني: أن الفريق مدفوع بحافز معنوي كبير، وقد سبق له خوض تجربة مونديال العالم، بالرغم من تذبذب النتائج في الدوري، لكنهم كلاعبين كانوا عند الوعد وانتزعوا المركز الرابع.

وناشد الحوسني جماهير «فخر أبوظبي» الوفية بالوقوف خلف الفريق في مهمته الآسيوية.

تحكيم أسترالي

يدير المباراة حكم الساحة الأسترالي دانيال بيتر، وعلى الخطوط الأستراليان ماثيو جيمس وأنتون شيتنين، والأردني أحمد إبراهيم حكماً رابعاً، فيما يراقب الحكام فيكتور كلوبكوف من قيرغيزستان، والماليزي مانيكام المباراة.