58 % يرفضون تحمل الأندية مخالفات اللاعبين الدولية

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رفض 58% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي تحمل الأندية للعقوبات التي تفرض على اللاعبين الدوليين أثناء مشاركتهم مع منتخباتنا الوطنية، مقابل 42% أيدوا تحمل الأندية للعقوبات.

وطرحت «البيان» سؤالاً على جمهورها، مفاده: «هل أنت مع تحمل الأندية للعقوبات الموقعة على لاعبيها في المنتخبات الوطنية؟ فجاءت النسب المذكورة في نتائج الاستطلاع على حساب الصحيفة على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر». وجاءت النسب متقاربة في نتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني حيث، أكد 53% رفضهم تطبيق العقوبات على الأندية، مقابل 47%، قالوا: نعم. واختلفت النسب في نتائج الاستطلاع على «الفيس بوك»، حيث جاءت لصالح تحمل الأندية لعقوبات لاعبيها الدوليين بنسبة 57%، مقابل 43% رفضوا تحمل الأندية للمخالفات.

وكانت عقوبة الإيقاف التي صدرت بحق عدد من لاعبي منتخبنا الوطني إثر مخالفتهم أثناء مشاركة الأبيض في «خليجي 23» بالكويت، قد أثارت حالة من الاعتراض من قبل الأندية التي صدر الإيقاف بحق بعض لاعبيها الدوليين.

أكد المدرب الوطني عيد باروت على ضرورة وجود لوائح وقوانين واضحة ليس فيها لبس، وأن تطبق على الجميع، مشيراً إلى أن غموض وثغرات اللوائح هو ما يحدث اعتراض الأندية وحالات الاستئناف المتكررة ويخلق اللجان المتعددة، ولو كانت اللوائح واضحة لما احتجنا إلى كل هذه اللجان -على حد قوله-.

وأضاف باروت: إن مصلحة المنتخب والدولة خط أحمر، وفي حال تعارضت مصلحة الأندية مع المنتخب، فمصلحة الأبيض والدولة أهم وفي هذه الحالة على الأندية أن تنساق إلى القوانين واللوائح، لكن لا بد كذلك من مراعاة مصلحة الأندية واللاعبين والمنتخب من خلال وضع لائحة متزنة تعرض على الجمعية العمومية ويؤخذ رأيها فيها بحيث تراعي مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن بعض العقوبات قد تضر الأندية، وخصوصاً تلك التي تنافس على لقب الدوري».

وقال المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر: إن العقوبات التي تفرض على اللاعبين الدوليين وتطبق على الأندية تظلمها، نظراً لأنها تحرم الأندية من لاعبين مميزين يمتلكون مهارات هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف: «أنا ضد تحمل النادي للعقوبة، وعلى اللاعب أن يتحملها بحرمانه من المشاركة مع الأبيض كون هذه المشاركة تعد حلماً للاعبين كافة، وأعتقد أن حرمان اللاعب من المشاركة مع المنتخب ستكون عقوبة ناجعة وكافية للقضاء على تجاوزات اللاعبين».