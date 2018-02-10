فوز بني ياس وكلباء والحمرية في «الأولى»

عزز فريق بني ياس صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم مقترباً خطوة جديدة من العودة لدوري المحترفين، بفوزه أمس على ضيفه دبا الحصن 3 - 0، في الجولة 12.

سجل الأهداف الايفواري كواكي كواغي (هدفين)، وسهيل النوبي في الدقائق 15،67، 77، ووصل السماوي إلى 29 نقطة مغرداً في المقدمة، وتجمد الحصن عند 13 نقطة وفاز كلباء على رأس الخيمة بصعوبة بهدف المغربي عمر منصوري (ق 89 ) ووصل «النمور» إلى 23 نقطة.

وفي المباراة الثالثة قاد البرازيلي ماركوس فريق الحمرية للفوز على العربي 3 - 2 مسجلاً «هاتريك» في الدقائق 10،63، 66 فيما سجل للعربي الايفواري سيدريك (ق 81، 85 ). وتستكمل اليوم مباريات الجولة، ويلعب العروبة مع الفجيرة، وخورفكان مع الذيد ومسافي مع مصفوت.