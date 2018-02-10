بعثة الوحدة إلى طشقند اليوم

تغادر أبوظبي اليوم عبر مطار البطين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعداداً لمواجهة فريق لوكوموتيف في الثالثة عصر الاثنين المقبل «بتوقيت الإمارات» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم ياباني بقيادة توجو مينورو ويعاونه أوشي شينجي وتاكاجي تاكومي. ويؤدي «العنابي» مراناً وحيداً غداً على ملعب المباراة، وكان الفريق تدرب صباح أمس على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة قبل السفر.

وكان الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة أكد ان معنويات اللاعبين عالية بعد الفوز الأخير على حتا، مشيرا إلى أنه طوى صفحة الدوري، ويركز حاليا على مشوار الفريق في دوري الأبطال الآسيوي.