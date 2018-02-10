«العميد» يفوز «و شباب الأهلي» يخسر

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  • متابعة - ياسر قاسم وإيهاب زهدي
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النصر وصل إلى النقطة 26 بفوزه على عجمان | تصوير: غلام كاركر

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واصل النصر انتصاراته في دوري الخليج العربي لكرة القدم ووصل للنقطة 26 محافظاً على مركزه الرابع، بفوزه أمس على عجمان 1 - 0 باستاد راشد بن سعيد بالجولة 16. سجل الهدف مارسيلو في الدقيقة 76، وهو الفوز الثالث على التوالي للنصر تحت قيادة يوفانوفيتش، وتجمد رصيد عجمان عند 19 نقطة.

وخسر شباب الأهلي - دبي بهدف أمام الشارقة باستاد راشد، وتوقف رصيده عند 20 نقطة، ورفع الشارقة رصيده إلى 19 نقطة، وتقدم إلى السابع، بفارق المواجهات المباشرة مع عجمان.
وأحرز الشارقة هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، سددها فييرا وألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي دبي في نهاية الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

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