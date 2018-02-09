عجمان والنصر..استعادة الثقة ورد الاعتبار

يستضيف عجمان في الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم، ضيفه النصر لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مهمة صعبة لـ «البرتقالي» الذي يسعى لمسح آثار خسارته الكبيرة في الجولة الماضية أمام العين، واستعادة ثقته بنفسه بعد مشوار ناجح حصد فيه 19 نقطة، وتعتبر المواجهة بمثابة رد اعتبار بالنسبة للنصر صاحب الـ 23 نقطة والذي خسر من عجمان على ملعب الوصل بهدف.

يخوض «العميد» المباراة بشعار الحفاظ على الانتصارات تحت قيادة مدربه الصربي يوفانوفيتش الذي خاض 3 مباريات مع الفريق خسر واحدة أمام الوحدة وفاز في مباراتين أمام الجزيرة ودبا ونجح في إعادة الروح إلى اللاعبين بعد الخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة العميد عودة بعض اللاعبين المصابين وفي مقدمتهم البرازيلي فاندرلي والمغربي برادة ولاعب الوسط جاسم يعقوب وتحوم الشكوك حول مشاركة فواز عوانة بسبب وعكة صحية، فيما يغيب طارق أحمد بسبب الإيقاف و عامر مبارك وراشد عيسى وسالم صالح لأسباب صحية.

في المقابل تركزت استعدادات «البرتقالي» على تكثيف الجانب المعنوي لإخراج اللاعبين من أي إحباط يؤثر على مردودهم الفني، بالإضافة للتمارين اليومية التي اختتمها الفريق أمس.

وشكل مجلس إدارة النادي بقيادة خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة وعبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق ومحمد جبر المدير المالي ويحي المطروشي عضو مجلس الإدارة حضوراً متواصلاً في متابعة التمارين.

وأكدت إدارة النادي ثقتها الكاملة في اللاعبين لاستعادة الصورة المميزة التي قدموها خلال 14 جولة قبل مباراة العين، وقدرتهم على تقديم المستوى الذي أهل الفريق لتحقيق نتائج متوازنة تفاوتت بين الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في 6 مباريات.

تركيز

وشدد الصربي يوفانوفيتش مدرب النصرعلى صعوبة المباراة أمام فريق جيد ومجتهد مؤكداً أن خسارة المنافس من العين ليست مقياساً حقيقياً لقدراته وأنه يتوجب النظر إلى النتائج الجيدة التي حققها منذ بداية الموسم والتي حصد بفضلها على العديد من النقاط، وقال: نتوقع أن تكون المباراة صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير وعدم ارتكاب الأخطاء، وهدفنا واضح وهو الفوز بالنتيجة لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والحفاظ على تطورنا مثلما فعلنا أمام الجزيرة ودبا.

وأوضح يوفانوفيتش أن الأجواء الرائعة حافز للاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أنه في ظل المواقف الصعبة التي يمر بها الفريق يحاول الفريق تقديم أفضل ما لديه، وقال: هناك انضباط وحرص شديد من اللاعبين على تغيير صورة الفريق إلى الأفضل وأعتقد أنهم يملكون العزيمة القوية لتحقيق ذلك.

وتوقع المدرب الصربي ردة فعل قوية من عجمان بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها من العين في الجولة الماضية، مؤكداً على ضرورة اللعب بحذر.

من جهته أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن المباراة مهمة، مشيراً إلى أن ما حدث في المباراة السابقة أمام العين نتيجة عابرة، تحدث في كرة القدم ولكنها لا تعبر عن الصورة الحقيقية لفريق عجمان الذي قدم مردوداً جيداً وحقق نتائج متميزة.

وأشار الرمادي إلى أن عجمان خرج بدروس كثيرة بعد خسارته من العين، ونفى في نفس الوقت أن يكون فريقه لعب بشكل مفتوح أدى لتلك الخسارة وقال إن الجهاز الفني حرص على توضيح تلك الدروس للاعبين من خلال الإعداد الذهني الذي يسير جنباً إلى جنب مع الإعداد الفني.

وأكد الرمادي على قوة منافسه فريق النصر الذي عاد لتقديم مستوى جيد مع مدربه الجديد، مشيراً إلى أن لكل مباراة ظروفها وخططها الفنية المناسبة، وأوضح الرمادي أن صفوف الفريق مكتملة ولا توجد غيابات باستثناء اللاعبين المصابين مثل حسين عبد الرحمن الذي يحتاج للراحة لفترة طويلة.

عزم

راشد عمر: نسعى إلى التقدم في الترتيب

أكد راشد عمر لاعب النصر أن فريقه عاقد العزم على مواصلة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب بهدف الحفاظ على المركز الرابع، مشيراً إلى أن الروح والحماس الذي يبثه الجهاز الفني في اللاعبين خلال التدريبات يمنحهم طاقة إضافية ودوافع متجددة في الملعب. وأوضح راشد عمر أن فوز النصر في المباراتين الماضيتين يمنحهم الدافع لمواصلة السلسلة الإيجابية رغم الغيابات العديدة في الفريق، مشيراً إلى أن الفريق يستحق مركزاً أفضل في الدوري وسيؤكد ذلك فيما تبقى من جولات.

وكشف لاعب النصر أن الصربي يوفانوفيتش مدرب الفريق نجح في إعادة الروح إلى الفريق، وهو ليس مجرد مدرب بل القائد والأخ والصديق والمعلم لجميع اللاعبين، ما يمنحنهم ثقة كبيرة ويزيد مسؤوليتهم. دبي - البيان الرياضي

استعادة

محمد سبيل: سنتجاوز الكبوة

أكد محمد سبيل مدافع عجمان ضرورة استعادة الفريق لروحه القتالية وتقديم المستوى الذي عرف به في مباريات كثيرة هذا الموسم، واستبعد سبيل أي تأثيرات معنوية على اللاعبين بعد الخسارة الكبيرة السابقة من العين، معتبراً ما حدث مجرد «كبوة» عابرة والفريق قادر على تجاوزها وتقديم أفضل مستوى والعمل على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم أمام النصر. وأشار سبيل إلى قوة فريق النصر ومعنوياته العالية بعد فوزه في آخر مباراتين، وقال إنهم لا ينظروف لمباراة الدور الأول التي فاز فيها عجمان، لأن لكل مباراة ظروفها، والمطلوب تقديم أفضل ما عندهم في الملعب ونسيان الماضي. عجمان - البيان الرياضي