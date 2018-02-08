العين يعود لصدارة الدوري من بوابة الإمارات

تابع العين نتائجه القوية بالدوري وعاد للصدارة بعد 24 ساعة فقط من صدارة غريمه التقليدي الوحدة، وذلك بعد فوزه 3- 0 على ضيفه الإمارات مساء اليوم الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

ورفع العين رصيده إلى (38 نقطة)، فيما تجمد رصيد فريق نادي الإمارات في 11 نقطة وتراجع إلى المركز الأخير.

وسجل أهداف العين كل من النجم المصري المتألق حسين الشحات (ق 3)، وأحمد خليل (ق 16)، وكايو لوكاس ( ق 40).

وبفوزه اليوم يكون العين حقق انتصاره رقم 12 على الإمارات مقابل فوز واحد للأخير، فيما حضر التعادل بينهما مرة واحدة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، البالغة بلقاء اليوم 14 مواجهة.