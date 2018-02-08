الوحدة.. صدارة مؤقتة

استعاد الوحدة صدارة الدوري مؤقتاً بعد فوزه بصعوبة على مضيفه حتا بهدف دون مقابل، مساء أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي، ليرفع أصحاب السعادة رصيدهم إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الإعصار عند النقطة 13.

وصمت الوحدة 70 دقيقة عن التسجيل ليحرز الهدف الأول بوساطة اللاعب سبيستيان تيغالي من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تعرض مراد باتنا لتدخل من مدافع حتا علي درويش. ورفع تيغالي رصيده التهديفي إلى 101 هدفاً ليعادل الرقم القياسي السابق الذي حققه الغاني أسامواه جيان كأفضل هداف أجنبي في دورينا.

وشهد الشوط الثاني من المباراة طرد البرازيلي فيرناندو غابرييل لاعب حتا بعد احتجاجه على البطاقة الصفراء الموجهة إليه من قبل حكم اللقاء سلطان عبدالرزاق، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ10 لاعبين.

وفي المباراة الثانية فرض الجزيرة التعادل الإيجابي 1-1، على مضيفه الوصل، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز بعد أن تقدم فخر أبوظبي بهدف في الشوط الأول حتى الدقيقة «85»، حيث عادل الوصل النتيجة.

أحرز هدف فخر أبوظبي البرازيلي روماريو داسيلفا في الدقيقة «45»، بينما عادل حسن محمد النتيجة للوصل «85». وبالنتيجة رفع الوصل رصيده إلى «32» نقطة في المركز الثالث، وكذلك الجزيرة إلى «22» نقطة في المركز الخامس.

ويأمل العين ثاني الترتيب بواقع 35 نقطة في استعادة الصدارة عندما يخوض مباراة سهلة أمام الإمارات الحادي عشر، اليوم. ويلعب اليوم أيضاً الظفرة مع دبا الفجيرة.

وتختتم الجولة غداً بمواجهتي شباب الأهلي- دبي مع الشارقة، وعجمان مع النصر.