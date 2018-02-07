الوحدة يستعيد الصدارة مؤقتاً

استعاد الوحدة صدارة الدوري مؤقتاً بعد فوزه بصعوبة على مضيفه حتا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي.

ليرفع أصحاب السعادة رصيدهم إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الاعصار عند النقطة 13.

وصمت الوحدة 70 دقيقة عن التسجيل ليحرز هدف اللقاء الوحيد بواسطة اللاعب سبيستيان تيجالي من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تعرض اللاعب نفسه لتدخل من مدافع حتا علي درويش.

ورفع تيجالي رصيده التهديفي الى 101 هدفاً ليعادل الرقم القياسي السابق الذي حققه الغاني أسمواه جيان كافضل هداف أجنبي في دورينا.

وشهد الشوط الثاني من المباراة طرد البرازيلي فيرناندو غابرييل لاعب حتا بعد احتجاجه على البطاقة الصفراء الموجهة اليه من قبل حكم اللقاء سلطان عبد الرزاق.