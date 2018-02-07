الجولة 16.. صراع ملتهب على الصدارة

تشهد المرحلة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، اليوم، مواجهتين صعبتين للوحدة الثاني والوصل الثالث أمام حتا والجزيرة.

وأشاد ريجيكامب مدرب الوحدة بحتا التاسع برصيد 13 نقطة، الذي لم يخسر في آخر ثلاث مباريات أقيمت على ملعبه: «أعرف فريق حتا جيداً، هو فريق يقاتل دائماً، وسيعمل من أجل الفوز على ملعبه، علينا التركيز والعمل الجاد من بداية المباراة وحتى نهايتها، وألا نقع في الأخطاء، وأي مباراة لنا في الفترة المقبلة هي بمثابة نهائي».

أما الوصل الثالث، فسيكون مطالباً باستعادة نغمة الفوز بسرعة عندما يستضيف الجزيرة الخامس (21 نقطة).

وفقد الوصل ثلاث نقاط ثمينة بسقوطه أمام الوحدة 3-4 في المرحلة الماضية، كما خسر خدمات البرازيلي كايو كانيدو ثاني هدافيه برصيد 12 هدفاً بسبب نيله الإنذار الثالث الذي سيبعده عن مباراة الجزيرة.

ويأمل العين في توسيع الفارق في الصدارة عندما يخوض مباراة سهلة أمام الإمارات الحادي عشر غداً. ويتصدر العين الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة وأربع عن الوصل، ويتطلع إلى أن يقدم له حتا العنيد على أرضه والجزيرة حامل اللقب، خدمة جليلة بإسقاط منافسيه المباشرين، عندما يستضيف الأول الوحدة، ويحل الثاني ضيفاً على الوصل في افتتاح المرحلة اليوم.

ويهم العين كثيراً أن يرتاح في صدارته قبل خوض مباراتين في غاية الصعوبة عندما يحل ضيفاً على الشارقة في المرحلة السابعة عشرة، ثم يستضيف الوحدة في مواجهة شبه حاسمة.

ويلعب الظفرة مع دبا الفجيرة غدا، وشباب الأهلي دبي مع الشارقة، وعجمان مع النصر الجمعة.