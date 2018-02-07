20 نادياً في ورشة أمن المنشآت والفعاليات الرياضية بدبي

أقامت لجنة نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء فارس خليفة الفارسي مدير العمليات المركزية بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة، ورشة العمل التوعوية الثانية لأندية كرة القدم بالتنسيق مع اتحاد الكرة صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، بحضور ومشاركة ممثلي أندية دبي والشارقة والإمارات الشمالية وحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة للشؤون الفنية، الذي وجه الشكر للجنة نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية بوزارة الداخلية، كما قام بتكريم بعض القيادات الشرطية التي حضرت الاجتماع.

بداية

من جانبه، أشاد النمر بحضور ممثلي أكثر من 20 نادياً لورشة العمل وتمنى من الأندية الالتزام بتنفيذ كافة بنود القانون، وهي البداية الصحيحة لتحقيق الأمن والسلامة والمعايير العالمية للتنظيم في ملاعبنا ولجماهيرنا الرياضية، وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، الذي يلتزم بالعمل والتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، ويتواصل مع كافة أندية الجمعية العمومية للاتحاد لسرعة تحقيق كافة الاشتراطات والمعايير الخاصة بالقانون.

كما شهدت بداية الورشة، تقديم المحاضر المعروف المقدم دكتور سعود سالم الجنيبي، تقديم شرح موسع عن بنود القانون ولائحته التنفيذية وتعريف الأندية بأحكامه وتطبيقاته وضرورة الوفاء بكافة متطلبات واشتراطات تأمين وسلامة المنشآت الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية على هذه المنشآت، والتزام الأندية بتوعية جماهيرها فيما يتعلق بالسلوك الرياضي وتجنب الجنوح وارتكاب المخالفات ذات الطبيعة العنصرية والجنائية، وهو ما يتنافى مع القانون والأخلاق والأعراف والتقاليد الكريمة للمجتمع الإماراتي وشهدت نهاية الورشة مداخلات عديدة لمندوبي الأندية وإجابة من المحاضر والقيادات الشرطية على مجموعة من الأسئلة للحاضرين.

مشاركون

شارك في الورشة نخبة من القيادات الأمنية والشرطية وفي مقدمتهم العميد راشد بطي الفلاسي مدير إدارة الطوارئ بشرطة دبي، المقدم دكتور سعود سالم الجنيبي باتحاد الشرطة الرياضي والمقدم سعيد عبيد الشامسي مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، والمقدم جمعة الزعابي بالعمليات المركزية بوزارة الداخلية، والمقدم ماهر بن حيد بشرطة دبي، والمقدم راشد المفتول بشرطة رأس الخيمة، والملازم أول علي راشد العبدولي، والملازم أول سيف راشد الهنداسي من مكتب ثقافة واحترام القانون التابع لوزارة الداخلية.