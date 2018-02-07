حمدان بن محمد: أهدافنا تعزيز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مقر المجلس في دبي أمس، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه إلى الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية للوقوف على سير العمل في هذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والاطمئنان على توفير أقصى الإمكانات والتسهيلات الخاصة بالمتعاملين مع هذه المؤسسات، وتحقيق أعلى نسب النجاح والتطور والتحديث مواكبة لاستراتيجية حكومة دبي 2021 التي تتكامل ورؤية الإمارات 2021.

انجاز

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الزيارة، عبر حسابه على موقع «تويتر» تغريدة قال فيها: «زرت اليوم مقر مجلس دبي الرياضي، وترأست اجتماع مجلس الإدارة لبحث مسيرة المجلس وخطط العمل للمرحلة المقبلة، بما يحقق أهدافنا الخاصة بتعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «خلال العقد الماضي حقق المجلس العديد من الإنجازات، ورسخ مكانة دبي كمركز للإبداع الرياضي ومحطة لاستضافة مجموعة من أهم البطولات والأحداث الرياضية العالمية». وختم سموه بتغريدة كتب فيها: «اطلعت خلال الزيارة على مشروع تطوير وتوسيع نادي حتا الرياضي، ومشروع تطوير استاد نادي النصر، وناقشنا سبل إفساح المجال أمام كل فئات المجتمع للانخراط في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية التي نستضيفها سنوياً».

تطوير

وقد استمع سموه إلى شرح واف قدمه المهندس مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، حول الإنجازات التي تمت في المرحلة السابقة والتعريف ببرامج ومبادرات المجلس والمشاريع المستقبلية التي تتصدر أجندة العمل في المرحلة اللاحقة التي تهدف في مجملها إلى تطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، خاصة التي تستضيفها دبي بدعوة وتنظيم من المجلس والارتقاء بالقطاع الرياضي وتعميم الفائدة التي تعكسها هذه الأنشطة والفعاليات على جميع أفراد وشرائح المجتمع بحيث تصبح الرياضة نمط حياة لكل مواطن ومواطنة ولكل مقيم على أرض دولتنا الحبيبة.

اجتماع

وبمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمقر المجلس، فقد ترأس اجتماع مجلس الإدارة وتحاور مع أعضائه حول الرؤية المستقبلية لمسيرة المجلس وآلية تنفيذ خطة عمله بما يحقق الأهداف الوطنية والاجتماعية المرجوة في الميدان الرياضي. كما شملت جولة سمو ولي عهد دبي، خلال الزيارة حي دبي للتصميم الذي يضم بين أروقته جداريات ولوحات مصورة لإنجازات وأنشطة مجلس دبي الرياضي منذ العام 2006 وحتى العام 2017 المنصرم.

ومن ضمن المشروعات التي يعرضها المجلس في حي دبي للتصميم، مجمع حمدان الرياضي الذي تم تدشينه في العام 2010 الذي استضاف بطولات وفعاليات رياضية مهمة منها السباحة وغيرها من الألعاب وعددها نحو 65 بطولة دولية و140 بطولة محلية. كما اطلع سمو ولي عهد دبي على مشروع تطوير وتوسيع نادي حتا الرياضي بحيث يتم تشييد استاد كبير يتسع لأكثر من خمسة الآف متفرج بالإضافة إلى المرافق الرياضية والتدريبية الأخرى.

توسعة

من بين المشاريع التي اطلع عليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مشروع تطوير وتحديث استاد نادي النصر بحيث يستوعب بعد التوسعة حوالي 15 ألف متفرج، وكذا مشروع مجمع الألعاب الشاطئية، إلى جانب تشييد أحواض سباحة حديثة في مختلف أندية دبي الرياضية وتطوير مضمار الجري في استاد نادي ضباط شرطة دبي.

كما شملت جولة سموه قاعة الفعاليات والبطولات الرياضية وهي قاعة تفاعلية تتضمن عرضاً لنحو 400 فعالية تستضيفها دبي سنوياً، كما تضم عرضاً مصوراً للفعاليات التي يتم اختيارها ومنها فعاليات رياضات التحدي وما أكثرها في دبي وعلاوة على ذلك في مدينة معروفة باستضافة بطولات التنس الأرضي والغولف والاسكواتش وكرة الطاولة والكريكيت وما إلى ذلك من بطولات تستقطب جماهير غفيرة للاستمتاع بهذه اللقاءات الشبابية الرياضية.

جهود

أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أنشطة مجلس دبي الرياضي والجهود التي يبذلها نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والموظفون في سبيل تطوير القطاع الرياضي في دبي الذي يكمل قطاع رياضة دولة الإمارات بكل تفاصيله ومفرداته.

وشدد سموه على أهمية إشراك ومشاركة أكبر شرائح ممكنة من فئات المجتمع في جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية كل حسب هوايته وقدراته البدنية، ووجه سموه بتأمين جميع وسائل التشجيع والتحفيز لأفراد المجتمع خاصة شريحة الشباب من أجل إقبالهم بكثافة على الاشتراك والمشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة والمهرجانات والبطولات التي تجري داخل الدولة، وتمنى سموه لفريق عمل المجلس التوفيق في أداء رسالتهم الوطنية وخدمة الرياضة المحلية عموماً.

2006

كانت البداية مع تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي في العام 2006 الذي يواصل مجلس دبي الرياضي تنظيمه سنوياً بمشاركة نخبة من قيادات كرة القدم العالمية وصنّاع القرار فيها. وقد تم في ديسمبر الماضي تنظيم النسخة 12 من المؤتمر، وتم توثيق مشاركة جميع نجوم الكرة العالمية في المؤتمر من خلال جدارية مميزة توقف عندها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

2008

يتصدر برنامج حمدان بن محمد للقيادات الرياضية أهم إنجازات المجلس لعام 2008. وهو البرنامج الوطني الرائد الذي شهد تخريج 92 من الكوادر الوطنية الشابة من خلال ثلاث دورات، ليتولوا العمل في قيادة المؤسسات الرياضية الوطنية بعد تزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة، واطلاعهم على أهم التجارب العلمية الناجحة في مجال الإدارة الرياضية بالتعاون مع أهم الجامعات والمعاهد العالمية.

2009

من أهم إنجازات المجلس لعام 2009 إطلاق الدورة الأولى لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويترأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فيما يترأس مطر الطاير مجلس أمناء الجائزة الذي يضم شخصيات قيادية من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي ومن بينهم رؤساء اتحادات دولية.

2010

شهد العام 2010 إنجازين رياضيين دوليين كبيرين، حيث استضافت دبي مؤتمر ومعرض سبورت أكورد الأكبر في العالم بمشاركة أكثر من 1500 شخصية رياضية. وتم في العام ذاته تنظيم بطولة العالم للسباحة التي أقيمت للمرة الأولى أيضاً في الشرق الأوسط، وافتتح منافساتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المجمع الرياضي الأحدث من نوعه الذي يحمل اسم سموه.

2011

تضمن ركن إنجازات المجلس أهم الإنجازات التي تحققت في العام 2011 وهي إطلاق بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية كفكرة إماراتية خالصة بعد نجاح المجلس في تنظيم مونديال قدم الشاطئية في 2009، كما تم في العام ذاته إطلاق عالم دبي للرياضة بالتعاون بين دبي الرياضي والمركز التجاري العالمي، حيث يتم تحويل صالات العرض صيفاً إلى قاعات رياضية مكيفة.

2012

استمر التقدير الدولي لمبادرات مجلس دبي الرياضي ومبادراته، وشهد العام 2012 قيام منظمة «أجيتا موندو» الدولية المرموقة المتخصصة في مجال النشاط البدني والرياضة للجميع ومقرها البرازيل بمنح دبي شهادة تقدير باعتبارها مدينة عالمية رائدة في تشجيع أفراد المجتمع وتنظيم فعاليات لممارسة النشاط البدني والرياضة للجميع.

2013

في العام 2013 حصلت دبي ممثلة بمجلس دبي الرياضي على المركز الثاني كأفضل مدينة في تنظيم الفعاليات الرياضية متفوقة على العديد من مدن العالم من قبل مؤسسة «أنفورما سبورت» العالمية المرموقة. وأيضاً إطلاق دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعم المرأة وتشجيعها على ممارسة الرياضة.

2014

تصدر إنجازات المجلس في العام 2014 تنظيم طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي بات من أهم السباقات العالمية في عالم الدراجات الهوائية. كما شهد العام ذاته إطلاق مجلس دبي الرياضي نظام تصنيف الفعاليات الرياضية الأول من نوعه في العالم. وتم أيضاً إطلاق دورة سنوية هي دوري الألعاب المدرسية للطالبات التي تمنح الفرصة في مدارس دبي الحكومية والخاصة للتنافس الرياضي.

2015

شهد العام 2015 إنجازات عديدة، لكن جدارية إنجازات المجلس حملت حدثين مهمين هما الانضمام إلى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وذلك من خلال ضم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ومؤتمر دبي الرياضي الدولي لهذه المبادرات الأكبر في المجالات التنموية والإنسانية والمعرفية. كما تم إصدار دليل الفعاليات الرياضية في دبي وهو الأول من نوعه.

2016

من بين العديد من الإنجازات التي حققها المجلس في العام 2016 ضم جدار الإنجازات إنجازين مهمين، الأول هو مختبر الابتكار الرياضي الأول من نوعه الذي شرفه بالحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي شارك فيه أكثر من 100 شخصية من داخل وخارج الدولة.

أما الإنجاز الثاني فهو إطلاق «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» التي أطلقها المجلس بالتعاون مع 10 دوائر رسمية في حكومة دبي، وشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، توقيع مديري عموم الدوائر الحكومية على المشاركة فيها.

2017

من بين إنجازات العام 2017 تم اختيار فوز مدينة دبي كأفضل منظم لبطولات كرة القدم الشاطئية في العالم من خلال بطولة كأس القارات التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في «فيفا» في العام 2011، ولا تزال تعد البطولة الثانية في الأهمية بعد مونديال الشاطئية، كما أنها تعد البطولة الأكثر جماهيرية في استفتاءات مشاركة اللاعبين وحضور الجماهير.