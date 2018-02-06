مساعد مدرب العين: مباراتنا المقبلة صعبة وفريق الإمارات بمثابة جبال إيفرست

أكد الكرواتي دامير كريزنار، مساعد مدرب العين، أن مواجهة الفريق المقبلة أمام الامارات لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لن تكون سهلة، وعليهم مضاعفة الجهود والتركيز لتحقيق النتيجة المأمولة.

وقال إن فريق نادي الامارات الذي يقابله العين بعد غد الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد، بالنسبة لهم بمثابة جبال ايفرست، ولذلك ينبغي القتال منذ البداية حتى نهاية اللقاء.

وقال دامير الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي التقديمي للمواجهة المرتقبة نيابة عن مواطنه زوران ماميتش، الذي يعاني من (نزلة برد): أمامنا 7 جولات متبقية من المنافسة وعلينا ان نتعامل مع كل جولة منها وكأنها نهائي إذا ما أردنا متابعة النتائج القوية والحصول على اللقب، فنحن ندرك أن هناك منافسين خلفنا هما الوحدة والوصل اللذان يطمحان في الحصول على لقب البطولة، وهذا يتطلب من اللاعبين مضاعفة الجهود والبذل في الميدان.

وأضاف: واجهنا فريق الامارات بالنصف الأول من المسابقة وهو فريق متميز ولا شك أنه سيقاتل بقوة لتحقيق النتيجة التي تعزز حظوظه في البقاء بدوري المحترفين، ولذلك ينبغي الحذر منه وعدم استسهال الأمور أمامه، وألا ننظر للنتيجة الكبيرة التي حققناها بالجولة السابقة عندما فزنا على عجمان بسبعة أهداف دون رد، لأن هذه مباراة أخرى وأمام فريق مختلف، ونحن نرغب في متابعة مرحلة النتائج الإيجابية لنحصل على اللقب من دون خسارة لتحقيق إنجاز تاريخي يضاف لسجلات النادي واللاعبين.

وعن غيابات العين في اللقاء المقبل، أكد دامير، غياب قائد الفريق عمر عبد الرحمن بسبب عقوبة الإيقاف، وشقيقه محمد (عجب)، لتراكم الإنذارات، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بندر الأحبابي الذي عاني أخيرا من الإصابة وسيتم تحديد تواجده ضمن قائمة المباراة من عدمه خلال التدريبات الأخيرة.