الأبيض الصغير يلاقي التشيك.. واليابان تواجه بلجيكا

أنهى منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2002، استعداداته النهائية لمباراته الأولى ضمن منافسات البطولة الدولية الودية الرباعية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من 6 لغاية 10 فبراير الجاري بمشاركة منتخبات بلجيكا، اليابان، التشيك، وأدى الأبيض الصغير تدريباته الأخيرة على أرضية ملعب ذياب عوانه في مقر اتحاد الكرة في دبي تحت إشراف المدرب الكرواتي فيدرو ميلين وبمشاركة جميع اللاعبين، وسيواجه المنتخب الياباني نظيره البلجيكي في افتتاح مباريات البطولة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فيما سيواجه الأبيض في المباراة التي تعقبها المنتخب التشيكي.

جاهزية

من جانبه، أكد بدر أحمد مدير المنتخب الوطني للناشئين، جاهزية لاعبي المنتخب للبطولة حيث يعمل الجهازان الفني والإداري حالياً لرفع حالة التركيز للاعبين، مشيراً إلى أن الروح المعنوية التي تسود المعسكر الداخلي للأبيض الصغير عالية، واللاعبون تعلوهم الهمة والحماسة لتحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة خاصة وأن المنتخبات المشاركة في البطولة تتميز بالقوة والبنية الجسدية الجيدة واللياقة البدنية، كما أنها فرصة مناسبة للاعبينا للاحتكاك القوي والاستفادة من هذه التجربة الودية للخروج بأفضل النتائج الفنية والبدنية.

كما شكر مدير الأبيض الصغير، اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية على حرصها واهتمامها بتنظيم مثل هذه البطولات الودية التي تعود بالنفع والفائدة على لاعبينا وتشكل قاعدة ركيزة أساسية لمدربي المنتخبات الأكبر لاختيار أفضل الخامات الكروية لاستدامة النشاط الكروي لمنتخباتنا الوطنية مستقبلا.

على جانب آخر، أنهت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، الاجتماع الفني للبطولة صباح أمس الذي عقد في مقر اتحاد الكرة بدبي، ترأسه عبد القادر حسن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور مدراء المنتخبات الأربعة، حيث تم الإتفاق على جميع الأمور الفنية والتنظيمية، ومنها ألوان قمصان الفرق التي سيتم ارتداؤها حيث سيظهر منتخبنا باللون الأبيض الكامل خلال مبارياته الثلاث، حضر الاجتماع راشد عامر رئيس مراكز التدريب في اتحاد الكرة، وحسان فهد سكرتير المنتخبات الوطنية إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة.

تدريبات

بدورها، أنهت منتخبات اليابان، والتشيك وبلجيكا، تدريباتها النهائية تحضيراً لمباريات اليوم وذلك على أرضية ملاعب اتحاد الكرة، حيث سيلاقي منتخب اليابان نظيره البلجيكي في افتتاح مباريات البطولة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، فيما سيواجه الأبيض منتخب التشيك في المباراة التي تليها، وتقام مباريات البطولة على ملعب نادي ضباط شرطة دبي.

وكانت قناة دبي الرياضية، قد أعلنت عن نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها باتحاد الكرة وكونها الراعي الإعلامي الرسمي للاتحاد وللمنتخبات الوطنية، في خطوة إعلامية مهمة من قبل مؤسسة دبي للإعلام للمساهمة في نشر البطولة .