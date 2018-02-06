ورشتا عمل لـ«الداخلية» واتحاد الكرة

في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية واتحاد كرة القدم في كافة المجالات الرياضية والقانونية وعملاً على التزام الاتحاد بالمساهمة في نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية والتوعية لدى كافة أندية الجمعية العمومية التابعة للاتحاد، عقدت لجنة نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية ورشة عمل موسعة لأندية أبوظبي، بمقر اتحاد الكرة في العاصمة أبوظبي.

بحضور اللواء فارس خليفة الفارسي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، والعميد راشد سهيل نائب مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي، والدكتور خليفة الغافلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمقدم تركي سعيد من الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والمقدم دكتور سعود سالم الجنيبي باتحاد الشرطة الرياضي، وخالد عوض عضو لجنة المسابقات، وممثلين عن كافة أندية أبوظبي والعين.

وتضمنت ورشة العمل تعريفاً مفصلاً بنصوص القانون الاتحادي لأمن المنشآت والفعاليات الرياضية رقم 8 لسنة 2014 وقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، ودار النقاش بين مسؤولي القطاع الشرطي والحاضرين حول أهداف القانون وتفعيله وضرورة تحمل الأندية لمسؤولياتها في الالتزام بنصوص القانون بتحقيق أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مع التزام الشرطة بكافة مهامها الأساسية في حماية أمن البلاد والأمن العام، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة التي تحددها القوانين الدولية للرياضة.

وأكد اللواء فارس خليفة رئيس لجنة نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، في معرض إجاباته عن أسئلة المشاركين بالورشة من مندوبي الأندية، بأن الورشة من وسائل تحقيق أهداف التوعية للأندية وممثليها بالقانون، وكذلك الجماهير الرياضية في الإمارات التي تمثل نموذجاً في الأخلاق والالتزام بشكل عام.

وأن وزارة الداخلية بعد إنجاز هذا القانون واعتماد لائحته التنفيذية بدأت التنفيذ ومنحت مهلة كافية للأندية لتطبيقه والالتزام، وأن هناك أندية التزمت به بالفعل والباقي في طريقها للتطبيق بشكل رسمي لتحمل مسؤولياتها في منظومة حماية المنشآت وإدارة الفعاليات بالشكل المحترف.

في حين، أشار الدكتور خليفة الغافلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في مداخلة خلال الورشة إلى ترحيب وسعي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس مروان بن غليطة على نشر وتطبيق قانون المنشآت والفعاليات الرياضية وتفعيله لدى كافة الأندية وفي جميع المسابقات، والتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

يذكر أنه ستنطلق في الحادية عشرة من صباح الغد ورشة عمل مماثلة بمقر اتحاد الكرة بدبي، في نفس الإطار بحضور ممثلي ومندوبي أندية دبي والإمارات الشمالية.