«الاستئناف» تؤيّد عقوبات «الانضباط» على عموري ومبخوت وفوزي

أيدت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الزحمي، العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط على عمر عبدالرحمن «عموري» وعلي مبخوت بالإيقاف 4 مباريات وتغريم كل منهما 50 ألف درهم، وتغريم محمد فوزي 40 ألف درهم على خلفية الخروج من معسكر المنتخب خلال «خليجي 23» بدون إذن، فيما رفضت طلبي الاستئناف المقدمين من العين والجزيرة، لرفع الاستئناف من غير ذي صفة، حيث لم يتم توقيع عقوبات عليهما،وبهذا القرار يكون عموري استنفذ عقوبة الإيقاف، حيث لم يلعب مباراتي فريقه أمام شباب الأهلي دبي وعجمان، فيما لن يلعب مبخوت مباراتي الجزيرة أمام الوصل على مستوى الفريق الأول والرديف الأربعاء المقبل.

وأجلت لجنة الاستئناف قضية بشيرسعيد لجلسة 18 الجاري، لتقديم المذكرات القانونية، ويطالب الجزيرة بشطب اللاعب، ورفضت «الانضباط» الطلب ما ادى إلى الاستئناف فتم الرفض شكلاً، وتحول الموضوع إلى هيئة التحكيم التي أعادت القضية إلى «الاستئناف».