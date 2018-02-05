جوكيكا: لن أتحدث عن مستقبل الظفرة

شدد المقدوني جوكيكا المدير الفني للظفرة على أنه لا يستطيع التحدث عن مستقبل الظفرة إزاء النتائج السلبية للفريق في الدوري واستقراره في الترتيب الأخير بـ 9 نقاط، مشيراً إلى أنه استلم مهمة تدريب الفريق حديثاً، وسيبذل قصارى جهده مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة وخصوصاً الاستعداد لمباراة دبا، مؤكداً أن الفريق تحسن نسبياً خصوصاً أمام الوحدة بإدراك التعادل.

شباك نظيفة

وعن المباراة قال: حافظنا على شباكنا نظيفة طيلة الـ 70 دقيقة، ونجحنا في فرض أسلوبنا الدفاعي، وقد أتيحت لنا بعض الفرص للتهديف خلال شوطي المباراة، والسبب الرئيسي للخسارة هو سقوط الفريق وانهياره في 10 دقائق نتيجة الأخطاء الفردية، مع ذلك فالأخطاء جزء من كرة القدم، وسأتحدث مع اللاعبين عنها وإمكانية تفاديها مستقبلاً.

ضعف المشاركة

وحول ضعف مشاركة سعيد الكثيري، قال: أعلم أن اللاعب مهاجم مواطن، وهو جيد ويحاول الاجتهاد، لكن الإدارة رأت أن تتعاقد مع مهاجمين أجنبيين لدعم الفريق بجانب قوة مواطنة إضافية.

ضغط نفسي

وتطرق إلى الضغط النفسي وقال: قال مهمتي إخراج اللاعبين من هذا الضغط الذي يتضاعف عند الخسارة، وسأجتهد في علاج الأخطاء، لأن معظم الأهداف التي دخلت في الفريق لم تأت بشكل منظم، بل نتيجة أخطاء فردية.

أداء حسن

أضاف: هناك عمل أنجز مؤخراً وهو تحسن الأداء بالنسبة للفريق في الفترة الأخيرة، وأدرك التعادل أمام الوحدة، إضافة إلى بعض التغييرات التي أجريت على مستوى أسلوب اللعب، كما أن المسؤولية فرضت نفسها على اللاعبين من أجل تحسين النتائج.