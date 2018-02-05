تين كـات: الفوز جـاء في وقته

أكد الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة أن فريقه يستحق الفوز، عطفاً على استحواذ الكرة بنسبة 70%، بالإضافة إلى صنع 3 فرص في الشوط الأول و4 في الثاني، لافتاً إلى أن المنافس لعب بطريقة دفاعية بحتة، حيث دافع بـ 5 لاعبين في الخط الخلفي وأمامهم 3 في الأمامي، ما صعب من مهمة الاختراق في العمق، فلجأ إلى المحاولة من الأطراف.

سلسلة إخفاقات

وأوضح تين كات أن الفوز جاء في الوقت المناسب، بعد سلسلة من الإخفاقات، وقد ظهر هذا الأمر على اللاعبين مع بداية المباراة وظهور بعض العصبية عليهم نتيجة تعجلهم للفوز من أجل مصالحة الجماهير، لاسيما أن المباراة على ملعبنا، وأشار إلى أن الدفع بالعماني حارب السعدي بديلاً عن خليفة الحمادي في الشوط الثاني أعطى تنوعاً للفرص وخيارات هجومية.

أضاف بقوله: الفوز سيمنحنا الطاقة الإيجابية لمواجهة الوصل على ملعبه في الجولة المقبلة للدوري، بالإضافة إلى خوض مباريات دوري أبطال آسيا، وأعتقد أن الأداء سيكون متغيراً، وسيكون لدينا خيارات في خط الوسط والهجوم أفضل.

تقييم المحترفين

وعن تقييمه للمحترفين العمانيين المدافع محمد المسلمي، ولاعب الوسط حارب السعدي، قال إنها صفقات جيدة، المسلمي لاعب جيد، والسعدي أدى بشكل متميز اليوم، وننتظر المزيد منهما، ولا ننسى أن الثنائي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم.

تشابه الأدوار

وعن تشابه الأدوار بين أحمد العطاس ورمارينهو وعلي مبخوت في الخط الأمامي، خصوصاً الشوط الأول قال: أعتقد أن العطاس قام بدور إيجابي اليوم وهذه النوعية من المباريات تحتاج إلى قوة هجومية، في المقابل دفعت بمحمد المسلمي في قلب الدفاع ومبارك بوصوفة إلى الارتكاز، كعنصري خبرة ولتعويض قلة خبرة اللاعبين محمد العطاس في الخلف، وخليفة الحمادي في الوسط.

وأكد تين كات غياب محمد فوزي لـ 6 أسابيع لإصابته في الركبة، ويأمل في عودة محمد جمال وفارس جمعة من الإصابة.