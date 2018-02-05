زوران: من يريد اللحاق بنا فليضاعف مجهوده

لم يكن الفوز الكاسح بسبعة أهداف نظيفة واستعادة الصدارة بوصوله للنقطة 35، هو كل ما خرج به العين من مباراته أمام ضيفه فريق نادي عجمان أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد بالجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بل كانت هناك الروح المختلفة التي ظهر بها الفريق والنجومية الطاغية لكل لاعب خاض تلك المواجهة إذ ظهر الفريق خلافاً لمواجهاته السابقة، بصورة البطل العازم على اعتلاء منصات التتويج، وكأن اللاعبين يؤكدون على التصريحات القوية التي أطلقها مدربهم الكرواتي زوران ماميتش، قبل المباراة عندما أكد أن فريقه بات في كامل الجاهزية لتحقيق الطموحات والتطلعات، وقال بثقة: حان الوقت لتحقيق الإنجازات وحصد الألقاب، وفيما استحق ثلاثي خط الوسط المكون من أحمد برمان وريان يسلم ومحمد عبد الرحمن الإشادة بعد تألقهم الواضح وحركتهم الدؤوبة في ربط خطوط الفريق، كما سطع النجم المصري حسين الشحات بقوة ليبهر الجماهير العيناوية بعد أن صال وجال بطول الملعب وعرضه وسجل أول هاتريك له وصنع هدفين من جملة الأهداف السبعة التي أمطر بها العين شباك ضيفه البرتقالي.

ثقة

بعد المباراة العاصفة التي قدمها الفريق البنفسجي، أكد المدرب زوران، أن على من يرغب في اللحاق بالعين من الفرق الأخرى عليه أن يضاعف مجهوده، وليس بمقدور أي فريق أن يقف حجر عثرة ليصنع الضغوط على فريقه، لافتا إلى أن الزعيم يملك في جعبته كل الأسلحة التي تساعده على تحقيق الانتصارات والوصول إلى هدفه كونه يضم في صفوفه لاعبين أقوياء يتمتعون بالمقدرات وبالخبرة والعزيمة.

فوز

كما أوضح المدرب الكرواتي، أن العين استحق الفوز الكبير الذي حققه على عجمان بعد أن لعب 88 دقيقة بذات المستوى، الذي بدأ به المباراة وكان جميع اللاعبين أبطالاً في الملعب برغم الأخطاء القليلة التي سيتم علاجها وتلافيها قبل المواجهة المقبلة، وذكر أن اللاعبين لعبوا بتركيز عالٍ ونفذوا التوجيهات بدقة، وفي حال استمر بنفس المستوى فسنحقق مثل هذه النتائج الكبيرة التي ستقوده بثبات إلى منصة التتويج، مشيداً باللاعب أحمد برمان الذي أظهر رغبة في المشاركة برغم إصابته في الكتف خلال مباراة المالكية البحريني السابقة بدوري أبطال آسيا.

كما طمأن المدرب زوران جماهير العين بخصوص الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق قبل وأثناء مباراة عجمان، وقال: بالنسبة للاعب عمر عبد الرحمن فقد انخرط في التدريبات بصورة طبيعية وهو جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة وننتظر قرار لجنة الاستئناف بخصوص العقوبة، أما اللاعب بندر الأحبابي فتعرض لإصابة خفيفة ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات المقبلة، كما أصيب اللاعب المصري حسين الشحات بكدمة بعد اصطدامه بحارس المرمى وسيتم الكشف عن حجم الإصابة خلال الساعات المقبلة.

12

أصبح المصري حسين الشحات، اللاعب 12 الذي يتم تكريمه من قبل لجنة دوري المحترفين، بعد حصوله على جائزة مبادرة الهداف، التي أطلقتها اللجنة في الموسم الماضي حصرياً في دوري الخليج العربي، وعممتها على جميع مسابقاتها في الموسم الحالي.

وسجل الشحات أول هاتريك له بقميص العين، في مباراة فريقه أمام عجمان، في الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز العين بسبعة أهداف دون مقابل، وتسلم الشحات كرة المباراة، موقعة بعد نهاية اللقاء، وهو التقليد المتبع مع كل لاعب يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في المباراة الواحدة.

رأي

حسن زهران: الخسارة لن تؤثّر فينا

أكد حسن زهران، مدافع فريق نادي عجمان، أن الخسارة الكبيرة التي مني بها فريقه أمام العين أول من أمس، لن تثني فريقه أو تؤثر فيه خلال الجولات المقبلة، وقال إن الخسارة بهدف أو سبعة، تعتبر خسارة في كل الأحوال، لافتاً إلى أن فريقه لعب ضد المتصدر بأرضه ووسط جمهوره، وقال: هناك أخطاء من فريقنا تسببت في الخسارة، وأعتقد أن المباراة انتهت من الشوط الأول، بعد تسجيل العين لأربعة أهداف، وعلينا أن نغلق ملف هذه الخسارة، ونتجه بتفكيرنا في الجولات المقبلة، من أجل التعويض، وتحقيق هدفنا بالبقاء بدوري المحترفين.