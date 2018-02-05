حماد: جدّية الأداء وراء الفوز الكبير

أشاد محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، بالمردود القوي الذي قدمه لاعبو الفريق أمام عجمان أول من أمس وقادهم لتحقيق الفوز نتيجة كبيرة على الفريق البرتقالي، موضحاً أن اللاعبين خاضوا اللقاء بجدية كبيرة وتركيز عالٍ ورغبة صادقة في متابعة مرحلة النتائج القوية، وحالفهم التوفيق في ترجمة جهودهم بالفوز في نهاية المطاف، والفريق يمضي بثبات مهما كانت وضعيته وموقعه في جدول الترتيب، وهو دائماً يسعى لخدمة نفسه دون النظر لنتائج الآخرين.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم: فريقي ظل منذ خمسة مواسم يقاتل على مختلف الجبهات ولذلك فإن ضغط المباريات لن يؤثر عليه بالمرحلة المقبلة، خصوصاً بعد عملية المداورة التي ظل يقوم بها المدرب زوران خلال الفترة السابقة من أجل مواجهة ظروف الغيابات والإصابات، ولذلك فنحن لسنا قلقين إزاء هذا الأمر ونثق أن الفريق قادر على تجاوز جميع الظروف والتحديات لتحقيق أهدافه.

من جانبه، يرى مهند العنزي، مدافع العين الدولي، أن فريقه استحق الفوز الكبير الذي حققه على عجمان أول من أمس باستاد هزاع بن زايد، بعد أن قدم مباراة تألق خلالها كل لاعبي الفريق دون استثناء، وقال إن العين احترم فريق عجمان كما يحترم كل المنافسين ولذلك سجل هذا الفوز الكبير، وأكد أنهم عازمون على متابعة رحلة النتائج القوية خلال الجولات المقبلة من أجل تحقيق تطلعات جماهير العين باعتلاء منصات التتويج هذا الموسم، لافتاً إلى أن الحديث عن اللقب لم يحن أوانه بعد ولكنهم سيعملون بقوة من أجل التتويج بجميع البطولات المطروحة في الساحة.