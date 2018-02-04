جاءت مبادرة لجنة دوري المحترفين بتكريم قدامى الصحافيين والإعلاميين، بمثابة لمسة وفاء لرواد الإعلام من الزملاء الذين قدموا جهوداً جليلة في السنوات الماضية. وحرصت لجنة «المحترفين» على تكريم الزملاء من صحيفة البيان وهم: محمد الجوكر المستشار الإعلامي في الصحيفة، والصحافي بهاء الدين عطا والمصور ناصر بابو إلى جانب عدد من الزملاء الإعلاميين تم تكريمهم على هامش مباراة الشارقة وحتا.

وخصصت لجنة دوري المحترفين الجولة 15 للاحتفاء بالإعلاميين القدامى، وحملت المبادرة شعار «زايد القدوة»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2018 «عام زايد»، وتأتي المبادرة استلهاماً للصفات النبيلة التي تميز بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عرف طوال حياته بالحكمة والقوة والثبات على المبدأ، وتأسياً بقول المغفور له بإذن الله: «إن على الصحفي أن يجند نفسه وأن يكون جندياً مع أمته، وأن يتبع الأسلوب السليم للإقناع دون تجريح».

وأعرب محمد الجوكر عن سعادته بتكريمه ضمن المبادرة التي قامت بها لجنة دوري المحترفين وتحمل بين طياتها الكثير من المعاني لمن خدموا في الحقل الإعلامي، متوجهاً بالشكر إلى جميع القائمين على هذه المبادرة التي تتزامن مع ذكرى غالية وهي «عام زايد».

من جانبه، ثمن الزميل بهاء الدين عطا، مبادرة تكريم الإعلاميين، وقال إن المبادرة تعني له الكثير في مسيرته المهنية وتحديداً في صحيفة البيان، مشيراً إلى أن التكريم يعتبر دافعاً نحو تقديم المزيد من العمل، ولا سيما في رياضة الفروسية التي قضى فيها سنوات طويلة مواكباً لأبرز الأحداث والإنجازات.