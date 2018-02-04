نزار محروس: «الجسد الواحد» سر ثلاثية حتا

خيّم الحزن على قلعة «الملك» بعد تلقي الهزيمة الثانية على التوالي على يد »الإعصار»، والذي جرح كبرياء «الملك» بعد فوزه على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره على استاد خالد بن محمد في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الخليج العربي، ليعلن حتا تفوقه على الشارقة بعدد الأهداف نفسه في مرحلتي الذهاب والإياب من البطولة.

وفي هذا السياق، ثمن السوري نزار محروس مدرب حتا، دور إدارة حتا في الفترة الماضية رغم النتائج التي لم تلبِّ الطموحات. وقال محروس رداً على سؤاله إن ساوره الشك في إعفائه من منصبه في حالة الخسارة: كنا جاهزين لكل الاحتمالات، وتحدثنا مع الإدارة في الفترة الماضية، وأخبرناهم إذا كان حدث قصور منا فسنكون مستعدين للرحيل، ولكن بالعكس أشادت الإدارة بالعمل وثمة تعاون من الطرفين.

وعن سر الظهور القوي لحتا أمام الشارقة وإحراز الثلاثية في مرمى الملك، قال محروس: إن الفريق لعب بعزيمة وإصرار أكبر من قبل اللاعبين الذين ظهروا بروح الجسد الواحد إلى جانب التركيز العالي، مشيراً إلى أن حتا ظهر بصورة إيجابية في العديد من المناسبات السابقة بدليل إحراز الأهداف على أفضل الفرق إلا أنه حدثت أخطاء فردية في خط الدفاع في الفترة الماضية نتيجة أسباب مختلفة مثل الشرود الذهني أو عدم استقرار التشكيلة.

وكشف محروس عن سبب الدفع بماهر جاسم لاعب الوسط في الشوط الثاني بعد أن كان حاضراً في التشكيلة الأساسية في المباريات الماضية منذ البداية. وقال: إنه من الجانب التكتيكي تم الاعتماد على 3 محاور وكان دور ماهر كبديل أفضل في مواجهة الشارقة، وكاد أن يسجل اللاعب هدفاً بعد نزوله إلى أرضية الملعب.

سعادة كبيرة

من جانب آخر، أعرب علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة حتا رئيس شركة كرة القدم بالنادي، عن سعادته بفوز الفريق الأول للكرة على الشارقة أول من أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشيراً إلى أن الفريق مطالب بحصد 8 نقاط من أجل ضمان البقاء في الفترة المقبلة.

وأشاد البدواوي بأداء اللاعبين والجهاز الإداري والجهاز الفني بقيادة المدرب نزار محروس، الذي تعامل مع المباراة بحنكة وذكاء خاصة من حيث التغييرات في الشوط الثاني، مشدداً على ضرورة محافظة الإعصار على تألقه في الفترة المقبلة والتسلح بالروح المعنوية العالية خاصة في المواجهة المرتقبة أمام فريق الوحدة الذي ينافس على اللقب، مطالباً الجميع بعدم الاستسلام أمام العنابي يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف البدواوي: إن فريق حتا عانى منذ بداية الموسم من الغياب المستمر للعديد من العناصر الأساسية، وقال: إن عدم الاستقرار في التشكيلة أثر سلباً على خيارات المدرب نزار محروس وكان يفتقد البدائل المناسبة في العديد من المناسبات لعل آخرها مواجهة فريق الإمارات في الجولة الماضية.

وجدد رئيس مجلس إدارة حتا الثقة بالجهاز الفني واللاعبين، وقال: ثقتنا كبيرة بالمدرب، وهناك عدة عوامل وراء النتائج السلبية في الفترة الماضية منها ضعف الإعداد إلى جانب الغيابات المتكررة، وقد يرى البعض أن النتائج لم تتغير كثيراً بعد رحيل المدرب المقدوني جوكيكا عن تدريب الفريق نظراً لتأثير الظروف المصاحبة كما ذكرت سلفاً أبرزها الغيابات، وأود الإشارة إلى أن المدرب نزار محروس هو أكثر المدربين الذين جلست معه الإدارة لمناقشة الحلول والبدائل وليس المحاسبة نظراً للظروف المستعصية التي مر بها الفريق الأول في الفترة الماضية وتمثلت في تعرض العديد من اللاعبين للإصابة أو الإيقاف بسبب البطاقات الصفراء.

وأردف: حرصنا على حضور جماهير ومتابعي النادي في الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الإدارة بحضور الجهازين الفني والإداري واللاعبين وحتى الكادر الطبي، وجددنا الثقة بالجميع بعد الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم نفكر في تغيير المدرب حتى بعد هذه النتائج لأن سياسة التغيير لا نتبعها إلا في حال ملاحظة تقصير.

عمل

قال علي البدواوي: إن الفترة المقبلة بحاجة إلى عمل مكثف خاصة على الجانب المعنوي ويجب استثمار حالة الفوز الأخيرة أمام الشارقة، إضافة إلى احترام فريق الوحدة الذي سيحل ضيفاً على حتا الأربعاء المقبل لاسيما وأنه من الفرق الكبيرة وينافس حالياً على اللقب في الصدارة وقدم عروضاً مميزة لعل آخرها في المباراة الأخيرة أمام منافسه الوصل واستطاع قلب الطاولة ليخرج منتصراً 4-3 ولديه إمكانيات كبيرة.

عمرو الميداني: تنتظرنا مواجهة مهمة

أكد عمرو الميداني لاعب حتا أن فريقه حقق فوزاً مهماً أمام الشارقة واستطاع الفريق العودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الملك، معرباً عن سعادته شخصياً بالعودة إلى اللعب بعد شفائه من الإصابة وشارك لنحو 30 دقيقة أمام الملك.

ولفت الميداني إلى أن المباراة المقبلة ستكون مهمة أمام الوحدة، وسيدخل الجميع في صراع بأهداف مختلفة، حيث يمر العنابي بضغوطات في سباق الصدارة ويسعى حتا إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وكشف الميداني أن الأسبوع الماضي شهد عملاً مكثفاً بقيادة المدرب نزار محروس الذي حرص على معالجة الأخطاء خاصة على مستوى الدفاع بعد استقبال عدد كبير من الأهداف في الفترة السابقة.

فييرا: أداء غير مقنع

قال البرازيلي فاندر فييرا لاعب الشارقة: إن فريقه لم يقدّم أداء مقنعاً أمام حتا والجميع غير راضٍ عن المستوى الأخير، وأضاف أنه لاحت أمامهم محاولات وفرص لتغيير النتيجة والفوز في اللقاء إلا أن الحظ عبس في وجه كتيبة الملك ولم يحالفهم التوفيق، مشدداً على ضرورة الاستعداد المكثف والتركيز بقوة على المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي- دبي لتعويض الخسارة الأخيرة.

وقال فييرا إنهم لعبوا معظم المباريات السابقة بصورة جيدة، إلا أن الظهور أمام حتا يعتبر هو الأسوأ، مشيداً بجميع اللاعبين الذين عوضوا غيابات العناصر الأساسية نافياً أن تكون الغيابات هي السبب الرئيسي للخسارة.

القميش: عاهدنا أنفسنا على العودة

أكد عبدالله القميش حارس مرمى حتا، أنهم عاهدوا أنفسهم قبل المباراة أمام الشارقة بإعادة الفريق إلى المستوى المعهود والصورة التي ظهر بها في الموسم الماضي. واعترف القميش بأنهم كانوا يشعرون بالضغط قبل المباراة نتيجة غياب الفوز في الفترة الأخيرة، خاصة وأن التوقيت يبدو حرجاً بعد الاقتراب من نهاية الموسم.

وعن تواجده في التشكيلة الأساسية بدلاً من زميله الحارس عبيد ثاني، قال إن عبيد تألق في الفترة الماضية، وتواجده في التشكيلة يعود إلى المدرب مشدداً حرصه على إكمال مهمة حراسة عرين الإعصار.

بدوره أعرب أحمد خميس لاعب حتا عن سعادته بالفوز وقال إن فريقه تميز بانضباط تكتيكي مقارنة بالمباريات السابقة. وعن افتتاحه التسجيل لحتا أمام الشارقة، قال إنه لم يتوقع التسجيل والأهم الخروج فائزين بغض النظر عن اللاعب الذي سجل الهدف، مشيراً إلى أن الوضع الراهن لا يدعو إلى الاطمئنان حتى الآن، وعليهم بذل جهد أكبر للوصول إلى المنطقة الدافئة، بعيداً عن حسابات الدورة الرباعية المقررة في نهاية الموسم، والتي يتحدد من خلالها الهابط والصاعد.