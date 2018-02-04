«الصقور» لا تطير وشباب الأهلي يبلغون العشرين

فشل فريق الإمارات الأول لكرة القدم، في الطيران والتحليق بسلام في سماء النجاة من دوامة المراكز الأخيرة للترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي بعد تلقيه الهزيمة بثنائية نظيفة أول من أمس على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة لحساب الجولة 15 من البطولة أمام نظيره شباب الأهلي - دبي، الذي نجح في بلوغ حاجز العشرين نقطة، حيث ظهر واضحاً انعكاسات نتيجة الفريقين في الجولة الماضية من البطولة، والتي شهدت تعادلاً ثميناً لشباب الأهلي - دبي مع العين، وتعادلاً صعباً لفريق الإمارات مع حتا.

وعلى العكس من شباب الأهلي - دبي الذي أضاف 3 نقاط ثمينة جداً إلى رصيده أسهمت في تحسين مركزه في لائحة الترتيب العام، تجمد رصيد فريق الإمارات عند النقطة 11، وتراجع إلى المركز ما قبل الأخير بعد فوز حتا على الشارقة، واختلاط أوراق المراكز الخلفية بشكل واضح.

أداء متوازن

ويحسب لفريق شباب الأهلي - دبي، أنه جنى بشكل واضح معطيات تعادله الإيجابي مع العين في الجولة الماضية من البطولة، وقدم أداءً متوازناً رغم غياب عدد من نجومه البارزين، وتمكن من احتواء الرغبة الجامحة التي أظهرها فريق الإمارات في معظم دقائق المباراة من أجل التسجيل وخطف النقاط الثلاث للمباراة.

10 جولات

وفيما شباب الأهلي - دبي، يستثمر تعادله في الجولة الماضية ويوقف نزيف النقاط والنتائج غير الإيجابية في 10 جولات ماضية، لم يتمكن فريق الإمارات من إدراك مبتغاه بحصد ولو نقطة وحيدة من الفرق الكبيرة التي يقابلها سواء على ملعبه أو خارجه، وهو ما تأكد على ملعبه أول من أمس، واضعاً نفسه في دائرة القلق الحقيقي بعدما تراجع مركزاً واحداً إلى الخلف، واقترب كثيراً من العودة إلى مؤخرة الترتيب العام لفرق الدوري.

ماذا أفعل؟

التونسي نورالدين العبيدي مدرب فريق الإمارات، أظهر حزنه على خسارة فريقه الأخضر أمام شباب الأهلي - دبي، لافتاً إلى أن حل مشكلة عدم تسجيل الأهداف في شباك منافسي الصقور، ليس بيده، متسائلاً بقوله: ماذا أفعل مع لاعب ينفرد أو تسنح له فرصة التسجيل الحقيقي، ولا يسجل في شباك المنافس، تسجيل الأهداف من اختصاص اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، نحن عملنا بجد طوال الأيام الماضية، وتدربنا بشكل متواصل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي - دبي.

إمكانيات لاعبين

وأضاف العبيدي قائلاً: معروف في كرة القدم، أن الفريق الذي لا يستثمر فرصه السانحة، تهتز شباكه، وهذا ما حصل فعلاً، نحن صنعنا عدداً من الفرص السانحة للتسجيل في شباك المنافس، لكن لاعبينا لم ينجحوا في تحويلها إلى أهداف، بينما المنافس صنع وسجل هدفين، وفاز بالمباراة، تسجيل الأهداف من مهام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وهي في النهاية، إمكانيات وقدرات لدى اللاعبين من كلا الفريقين.

المحترف قلفا

وجدد العبيدي تأكيداته على أن فريق الإمارات يقدم مستويات جيدة في غالبية مبارياته الأخيرة، لكنه لم ينجح في ربط ذلك الأداء الجيد بالنتائج الجيدة، مشدداً على أن ذلك الربط يتوقف على إمكانيات اللاعبين بالدرجة الأساسية، مدافعاً عن قراره بعدم إشراك السوري يوسف قلفا محترف الصقور الجديد منذ بداية المباراة، بقوله: وجدت أن قلفا ما زال تحت ضغوط ضرورة التسجيل، ففضلت عدم الزج به منذ بداية المباراة، وبكل تأكيد أن اللاعب مطالب بالاجتهاد أكثر وإثبات جدارته وأحقيته في اللعب منذ البداية في المباريات المقبلة.

دون تعليق

ورفض العبيدي التعليق كثيراً على التحكيم، مكتفياً بالقول: أنا لا أود التعليق كثيراً على قرارات التحكيم، ولكن أعتقد أن هناك قرارات ليست في صالحنا، وهذا الأمر يحدث وليس غريباً، ولكن علينا ألا نربط وضعنا الصعب بقرارات التحكيم، لا بد من تعديل حالنا بالعمل الجاد من أجل إيقاف التراجع إلى المراكز الأخيرة في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

فرصة

الطويل: ينقصنا الحظ

أبدى خليل الطويل عضو مجلس إدارة الإمارات، مشرف عام فريق النادي الأول لكرة القدم، ألمه لخسارة فريقه، مشدداً على أن ما ينقص فريقه هو قليل من الحظ والتوفيق، خصوصاً بما يتعلق بكيفية استثمار الفرص السانحة للتسجيل في شباك المنافسين.

ونوه الطويل إلى أن الصقور غالباً ما يقدمون مستويات جيدة في معظم المباريات الأخيرة التي خاضوها رغم عدم تحقيق النتائج الإيجابية في بعض المباريات، مشيراً إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في إضاعة الفرص الحقيقية للتسجيل، مبدياً أمله في إيجاد الحل في المباريات المقبلة، معرباً عن ثقته في مقدرة فريقه على تجاوز الوضع الصعب الحالي، وتحقيق نتائج جيدة تعينه على التقدم إلى أمام في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

مصطفى: وضعنا صعب

اعترف علي مصطفى لاعب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، بصعوبة وضع فريقه الأخضر بعد تلقيه الخسارة بهدفين دون رد أمام ضيفه شباب الأهلي - دبي أول من أمس لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي، وتراجع الصقور إلى المركز 11 في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 11 نقطة فقط.

ونوه مصطفى إلى أن الصقور لعبوا بشكل جيد رغم الخسارة، لكنهم لم يحسنوا استثمار الفرص السانحة أمام مرمى المنافس، على النقيض من شباب الأهلي - دبي الذي أجاد في كيفية استثمار فرصتين، وسجل هدفين، وفاز في المباراة، مشدداً على أن وضع فريقه بات صعباً ومقلقاً بعد الخسارة من شباب الأهلي - دبي، وفوز حتا على الشارقة، مبدياً ثقته العالية في مقدرة جميع لاعبي فريقه من أجل تحسين الوضع، والتقدم إلى أمام، وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.

مهدي علي:استثمرنا التعادل مع العين

لفت مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي - دبي الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه استثمر بشكل ناجح تعادله الإيجابي مع العين في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي، بتحقيق الفوز الثمين أول من أمس على مضيفه الإمارات بهدفين دون رد لحساب الجولة الـ 15 من البطولة.

وأوضح علي قائلاً: الفوز لم يكن سهلاً، واجهنا منافساً جيداً لديه رغبة في حصد النقاط، لكننا فزنا واستثمرنا بشكل جيد تعادلنا مع العين في الجولة الماضية، لعبنا في الشوط الأول من مباراتنا مع فريق الإمارات بشكل جيد، وسجلنا هدف السبق في توقيت مناسب من زمن المباراة.

ضغوط كبيرة

واعترف علي بتراجع فريقه في الشوط الثاني من المباراة، موضحاً أن ذلك التراجع جاء نتيجة الضغوط الكبيرة التي مارسها فريق الإمارات لإدراك التعادل، منوهاً إلى أنه أجرى تبديلات أسهمت في المحافظة على الفوز في نهاية المباراة، مبدياً ارتياحه للنتيجة والأداء الذي قدمه فريقه طوال المباراة.

20 نقطة

ولفت علي إلى أن فريق شباب الأهلي دبي ورغم فوزه أول من أمس ورفع رصيده إلى النقطة 20، إلا أنه بات خارج لعبة المنافسة على درع الدوري في الموسم الحالي، مشدداً على أن ما يعنيه الآن هو أن يواصل فريقه حصد النقاط وتحسين مركزه في اللائحة، وربط المستوى الجيد بالنتائج الإيجابية في المباريات المتبقية له في البطولة.

طعم الفوز

وشدد علي على أن الأهم بالنسبة له هو إحراز النقاط وتحقيق الفوز بعد 10 جولات لم يتذوق خلالها فريقه طعم الفوز وحصد النقاط لثلاث، لافتاً إلى أن المطلوب الآن هو أن يواصل فريقه مشوار حصد النقاط، واستثمار الفوز على فريق الإمارات في المباريات المقبلة، كما استثمر التعادل مع العين في الجولة الماضية في مباراة أول من أمس.

حماس ورغبة

وشدد علي على أن فريقه لعب بحماس ورغبة أكيدة وإصرار واضح من أجل حصد النقاط الثلاث، معتبراً النتيجة دافعاً كبيراً لفريقه في المباريات المقبلة، وفرصة للخروج من دائرة عدم تحقيق الفوز في المباريات العشر الأخيرة، مبدياً ارتياحه لتحسن المركز الذي بات يحتله فريق شباب الأهلي - دبي في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

الكعبي: معنوياتنا ارتفعت

شدد خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي - دبي الأول لكرة القدم، على أن الفوز أول من أمس بهدفين دون رد على مضيفه الإمارات لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي، رفعت معنويات فريقه بعد 10 جولات لم يحقق خلالها شباب الأهلي دبي الفوز، معتبراً النتيجة معنوية بالدرجة الأساسية، مقدماً الشكر للاعبي فريقه على الأداء المتزن أمام منافس جيد سعى لحصد النقاط الثلاث.

وأشار الكعبي إلى أن حاجة شباب الأهلي - دبي لحصد النقاط الثلاث «كانت» كبيرة لوقف سلسلة النتائج غير الإيجابية، وتحسين مركزه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، معرباً عن قناعته بأن وضع فريقه سيكون أفضل بعد الفوز على فريق الإمارات، مبدياً ثقته بلاعبيه في الدفاع عن شعار فريقهم في المباريات المقبلة وتحقيق النتائج المنشودة التي تسهم في تقدم فريق شباب الأهلي - دبي إلى الأمام.