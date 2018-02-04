بن غليطة: اللعب مع منتخبات أوروبية يرفع المستوى

أكد المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة أن مشاركة «الأبيض الصغير» مع منتخبات أوروبية ومنتخب اليابان في البطولة الدولية الودية الرباعية في دبي من 6 - 10 الجاري يعد احتكاكاً قوياً لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات القادمة، وحرص بن غليطة على حضور تدريبات منتخب الناشئين تحت 16 سنة من مواليد 2002، بملعب ذياب عوانة في دبي، ضمن استعداداته للبطولة الدولية الودية التي يشارك فيها منتخبات بلجيكا، التشيك، اليابان، وتحدث رئيس الاتحاد مع اللاعبين وقام بتشجيعهم، مؤكداً أنهم قادرون على تقديم عروض مشرفة خلال البطولة، موجهاً إياهم بضرورة التركيز والاهتمام بالتدريب، وتنفيذ توجيهات المدرب.

وأكد بن غليطة الحرص على تنظيم مثل هذه البطولات الودية لتهيئة الأرضية المناسبة للمنتخبات الوطنية السنيّة وتجهيزها بشكل جيد بدنيا وفنيا وبشكل مستمر واستغلال كل الفرص المناسبة لتنظيم المعسكرات والتجمعات سواء داخل الدولة أو خارجها، وقال: نحرص على الاستمرار في استضافة البطولات الدولية للمنتخبات السنيّة من أجل رفع المستوى العام للاعبي منتخباتنا، لأنهم الرافد الحقيقي للمنتخب الأول ومصدر مهم لتوسيع قاعدة الخيارات لبقية المنتخبات، فالبناء دائماً يبدأ من هذه الفئات العمرية الصغيرة.

تنظيم

وتابع: الاتحاد بدأ التحضيرات لتنظيم بطولة ودية ثانية لمنتخب 2001 قبل نهاية شهر فبراير، وبطولة ودية أخرى لمنتخب مواليد 1999، في مارس المقبل.

حضور

حضر التدريبات عبيد مبارك الشامسي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، وحسن الجسمي الناطق الرسمي للاتحاد، إلى جانب حضور بدر أحمد مدير المنتخب الوطني للناشئين.