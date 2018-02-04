استطلاع «البيان»: 74 % من مبادرات الأندية غير جاذبة للجماهير

اتفق 74 % من المشاركين في استطلاع «البيان»، على أن الفعاليات الجماهيرية التي تقيمها الأندية بهدف زيادة الحضور للمباريات غير ناجحة، مقابل 26 % رأوا أنها ساهمت في جذب الجمهور للمدرجات، وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي، سؤال: «هل نجحت الفعاليات الجماهيرية التي تقيمها الأندية في زيادة الحضور الجماهيري؟»، فجاءت النسب المذكورة طبقاً لنتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وجاءت النتائج على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«فيسبوك»، متوافقة، حيث أكد 69 % أن مبادرات الأندية ليست كافية لزيادة الحضور الجماهيري، مقابل 31 % أشاروا إلى أنها مفيدة.

تنسيق

وأكد حريز المنهالي رئيس جمعية مشجعي بني ياس، أن على الأندية التنسيق مع روابط المشجعين في حال طرح مبادرات جديدة، مشيراً إلى أن مبادرات بعض الأندية ليست كافية، بل يجب أن ترافقها خطوات تسويقية من جانب اتحاد الكرة، بإقامة مسابقات وتقديم جوائز للجمهور.

سلبيات

وأضاف: دورينا يحتاج إلى تسويق احترافي، وفي هذه الحالة، قد تعود الجماهير للمدرجات، ويجب تحسين الخدمات، وهناك أمور يعاني منها المشجعون، وتقف سبباً رئيساً في غيابهم عن المدرجات، من أبرزها، إهمال مقاعد المشجعين، فبعضها متهالك، ومعظمها غير نظيف، ناهيك عن عدم توفر المأكولات والمشروبات، وحتى وإن توفرت، فأسعارها مبالغ فيها، وأقترح أن تقوم الأندية بهذا الدور الاستثماري، بإنشاء «كافيتريات» تراعي احتياجات الجمهور وخاصة العائلات والصغار.

لقاءات الديربي

وأشار عبد المجيد رستم منسق مجلس جماهير نادي شباب الأهلي ـ دبي، أن مبادرات الأندية قليلة ولا تكفي، مشيراً إلى أن لقاءات «الديربي» فحسب، تحظى بعدد كبير من المشجعين، وقال: للأسف كل شيء ممنوع في ملاعبنا، فكيف تريد للجمهور أن يحضر، ومن يأتي للمدرجات ومعه أطفال صغار، فسيعاني كثيراً، ومن الطبيعي أن يحتاج صغار السن إلى المياه والعصائر والمأكولات، وهذا ليس موجوداً.

وأضاف: أقترح على لجنة المحترفين، تبنى مبادرة بتكريم الجمهور المتميز والأكثر حضوراً، وبهذه الطريقة، نخلق نوعاً من الحافز بين جماهير الفرق، بجانب إقامة مسابقات تجذب المشجعين.