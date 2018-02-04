الحارثي: «السماوي» يمضي بثبات نحو دوري المحترفين

أكد الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، أن دعم وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، قاد الفريق لصدارة مرحلة الذهاب لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم وتحقيقه لقب «بطل الشتاء»، ويعد الفريق الأفضل دفاعاً وهجوماً، مشيراً إلى أن النجاح تحقق نتاج تضافر جهود الجميع وتوجيهات الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس الإدارة وأعضـاء المجلس.

وأكد الحارثي أن صدارة مرحلة الذهاب يؤكد تقدم «السماوي» بثبات نحو العودة لدوري المحترفين من جديد، وقال: الفريق قدم مباريات جيدة وحقق نتائج مميزة ما يعكس جدية اللاعبين في العودة للمحترفين، لكن المشوار ما زال طويلا ولابد من المواصلة بالجدية نفسها.

وأشار الحارثي إلى انه لا يوجد استهتار من الفريق بعد بلوغه الصدارة، وأكد أنهم ظلوا يعملون على تهيئة اللاعبين نفسياً بجانب إعدادهم البدني، وقال: تعاملنا مع كل مباراة بأسلوب خاص ونحرص على منح اللاعبين جرعة دعم كبيرة مع شحن متوازن يصل لمرحلة القلق الإيجابي والخوف من الخسارة لتحفيزهم على تقديم مردود جيد، وسنتعامل مع مباريات النصف الثاني حتى نحقق هدفنا.

وأضاف: عند عودتنا إلى «المحترفين» ستكون هنالك خطة مختلفة تتناسب مع المرحلة وترضي تطلعات القاعدة الجماهيرية للنادي التي لعبت دوراً كبيراً في الإنتصارات التي حققها الفريق في الموسم الحالي، لكن ما يشغلنا حاليا هو الاستمرار في الصدارة.

إشادة

أشاد الدكتور سالم جريب الحارثي بمتابعة صحيفة «البيان» المستمرة لنشاط النادي وتقديم الدعم له، وقال: نقدر كل وسائل الإعلام الرياضي ونتعاون معهم ونشكر بشكل خاص «البيان الرياضي» لأن الصحيفة معنا باستمرار.