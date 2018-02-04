«الزعيم».. قمة بقوة 7 ريختر

استرد العين صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم من الوحدة بفوزه الكبير أمس على عجمان 7 - 0 باستاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 15، وجاء الفوز القياسي بمثابة زلزال بقوة 7 ريختر عصف بالبرتقالي. سجل الأهداف كل من حسين الشحات هاتريك (ق 8 و25 و83)، وماركوس بيرغ (ق 14)، وكايو لوكاس (ق 30)، وريان يسلم (ق 55)، والبديل أحمد خليل (ق 77) ورفع «الزعيم» رصيده إلى 35 نقطة.

وحافظ النصر على مركزه الرابع بفوزه على مضيفه دبا الفجيرة 2 - 0، ووصل للنقطة 23، في حين تراجع دبا للمركز العاشر برصيد 12 نقطة مقترباً من «ملحق الهبوط»، سجل الهدفين راشد عمر وأحمد إبراهيم (ق 40 و58).

وعاد الجزيرة للانتصارات، وفاز على الظفرة 3 - 1 باستاد محمد بن زايد سجل الثلاثية ياسر عبدالله لاعب الظفرة (بالخطأ في مرماه) ورومارينهو، وعلي مبخوت من ركلة جزاء في الدقائق 73 و75 و83، وللظفرة سعيد الكثيري (ق85).