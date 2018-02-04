استطلاع «البيان»: مبادرات جذب الجماهير غير ناجحة

حققت دبي لقب المدينة الرياضية الأولى عربياً في قائمة تصنيف مدن العالم الرياضية في عام 2017 التي أعلنت عنها أمس «بورسون
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على حسابه في
برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر
اختتمت الجولة الرابعة من بطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو»، المخصصة للأندية لموسم 2017-2018، التي أقيمت في
استقبل اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الأبطال والفرق الفائزة بالمركز الأول في المجموع العام في
أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للفرق الراغبة بالمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة
تقدمت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من بطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان»، بالشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن محمد بن
تقدم حتا باحتجاج عقب خسارته لمباراته أمام ضيفه الجزيرة أول من أمس، في الجولة العاشرة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال
بحضور إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وراشد إبراهيم المطوع مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل
دشن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة
أكد الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، أن دعم وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
بحث اتحاد الكرة ترتيبات استضافة الإمارات لبطولة دول غرب آسيا للفتيات تحت 15 سنة، التي تقام في دبي من 7-14 إبريل المقبل،