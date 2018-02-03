المباراة المجنونة.. الصدارة عنابية

اقتنص الوحدة صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه المثير على الوصل 4 - 3 أمس باستاد مدينة زايد الرياضية في قمة مباريات الجولة 15، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة بانتظار نتيجة لقاء العين مع عجمان اليوم، فيما تراجع الإمبراطور ثالثاً.



وجاءت القمة مجنونة، وتقدم تيغالي للوحدة (ق 12)، وعادل كايو للوصل (ق 24) قبل أن بسجل ليما الثاني (ق 28)، وادرك شانغ ريم التعادل للوحدة (ق 35) واضاف باتنا الهدف الثالث للعنابي من ركلة جزاء (ق41).



ولعب الوحدة بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد سالم سلطان للإنذار الثاني وعزز إسماعيل مطر تقدم الوحدة في الدقيقة 72، وسجل ليما للإمبراطور (ق 93)، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل (90 + 8)، تصدى لها حارس الوحدة المتألق محمد الشامسي. من جهة أخرى انتقد محمد العامري المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالوصل إدارة الوحدة وقال في تصريحات تليفزيونية قبل المباراة إن إدارة العنابي لم تف بوعدها بتخصيص نسبة الـ 40% لجمهور الوصل.



وفي رأس الخيمة فاز شباب الاهلي دبي على الإمارات 2 - 0. سجل الهدفين اسماعيل الحمادي وايريك إنتي في الدقيقتين 18 و 76، ليرتفع رصيد شباب الأهلي دبي الى النقطة 20. وعاد حتا للانتصارات بفوز ثمين على الشارقة 3 - 1 سجل لحتا احمد خميس وروزا وفيرناندو غابرييل وللشارقة فاندر فييرا.