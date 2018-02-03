العين وعجمان..طموحات متنوعة

يستضيف العين (32 نقطة)، نظيره فريق عجمان (19 نقطة)، في الخامسة و20 دقيقة، اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحس اب الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة الطموحات المتنوعة، ويسعى «الزعيم» لحصد النقاط الثلاث والمحافظة على صدارته، وأكمل الفريق تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه قبل أن يضع المدرب لمساته الأخيرة على خطة المواجهة.

يدخل عجمان المباراة بوضع جيد، حيث قفز للمركز الخامس بعد بداية مميزة في الدور الثاني، حصد خلالها 7 نقاط في أول 3 مباريات، ويعود لصفوفه 3 من اللاعبين الذين غابوا عن مباراة دبا الفجيرة السابقة بداعي الإيقاف بينهم اثنان من الأجانب هما لاعب الارتكاز الأوزبكي حيدروف والهداف المالي مايغا بالإضافة لمحمد الشحي، تم التركيز في التدريبات الأخيرة على مراجعة مباراة الفريقين في الدور الأول التي قلب فيها العين النتيجة لصالحه بالفوز 3 - 2.

وأكد الكرواتي زوران المدير الفني للعين، أن فريقه عازم على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والتمسك بصدارته للترتيب العام لفرق الدوري، وقال: ذكرت على حسابي في انستغرام أنه حان الوقت لتتويج الجهود بتحقيق الإنجازات والحصول على الألقاب لأن كرة القدم من دون بطولات مهمة لا تعني شيئاً.

عناصر متميزة

وأضاف: مواجهة اليوم لن تكون سهلة لأن عجمان فريق قوي يضم في صفوفه عناصر متميزة، ولذلك ينبغي أن نفرض شخصيتنا ونقاتل بقوة من أجل الفوز، خصوصاً وأننا نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا، وسنقف خلال المران الأخير قبل المباراة، على مدى جاهزية عمر عبد الرحمن وأحمد برمان اللذين تعرضا للإصابة في المواجهة الأخيرة أمام المالكية البحريني، لنرى مدى جاهزيتهما للمشاركة، لافتاً إلى أن العين يضم في صفوفه عناصر متميزة وقادرة على تعويض أي غيابات.

وحول ما إذا كان يرى أن الفترة الزمنية التي تفصل بين المباراة السابقة أمام المالكية البحريني بدوري أبطال آسيا ومباراة اليوم أمام عجمان كافية لإعداد الفريق، أكد زوران أنهم لن يبحثوا عن أعذار فمثل هذه الظروف تحدث في كرة القدم وينبغي التعامل معها كما يجب، وقال: خلال المباراة السابقة أراحت عدداً من اللاعبين مثل أحمد خليل وريان يسلم وإسماعيل أحمد، ودفعت باللاعب محمد عبد الرحمن في الدقائق الأخيرة من المباراة ليكونوا على درجة جيدة من الجاهزية.

وقت رائع

عما إذا كان راضياً عن عمله بعد عام من توليه زمام الأمور الفنية بالعين، قال: أمضيت وقتاً رائعاً مع الفريق، صحيح أننا عانينا في بداية الأمر بسبب ظروف الإصابات والغيابات العديدة بصفوف الفريق ما أثر على الأداء والنتائج، غير أن الأمور أصبحت الآن أفضل كثيراً، فالفريق بات في كامل جاهزيته، وأتحنا الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة والعناصر الشابة من الفريق الرديف وبات هؤلاء ضمن القائمة الأساسية، ولذلك أقول إننا نمضي على الطريق الصحيح.

استعداد

من ناحية أخرى أكد أيمن الرمادي أن عجمان استعد خلال وقت قصير ويسعى لتقديم مباراة جيدة أمام فريق يعتبر بطلاً في أوقات كثيرة واللعب أمامه ممتع، وقال: ولدينا لاعبون قادرون على تقديم أفضل ما عندهم، من خلال التركيز بشكل جيد وركزنا على الوصول للجاهزية ولا ننشغل بظروف المنافس وفريقنا يلعب بشجاعة.

وقلل الرمادي من تأثير ضيق الوقت على العين بعد مباراته الآسيوية أمام فريق المالكية فقال: مثلما لعبنا 3 مباريات في 10 أيام أمام الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي - دبي، لا أعتقد المسألة تؤثر على العين الذي لعب أمام المالكية قبل 5 أيام وعجمان لعب قبله بيوم واحد فقط أمام دبا الفجيرة، ولا أستطيع الحكم على العين ولكن الأساسيين والبدلاء فيه يعتبرون لاعبين دوليين.

مهمة

خليفة: «العميد» يحتاج مقاتلين

أكد خليفة مبارك مدافع النصر أن «العميد» يحتاج مقاتلين للتغلب على الغيابات العديدة التي يعاني منها عندما يلتقي دبا، وقال: خسارتنا من دبا في الكأس يجب أن تكون حافزا لنا لتحقيق الفوز. وأكد خليفة مبارك أن مسعود سليمان ومبارك سعيد قادران على تعويض غياب جوان العمري، وأشاد بالعلاقة القوية التي تربطه مع علي مبخوت.دبي- البيان الرياضي

نتائج

أحمد العطاس: سنتجاوز الكبوة

وصف أحمد العطاس، مهاجم الجزيرة، سلسلة النتائج السلبية الأخيرة للفريق بالكبوة، وقال: «هدفنا الفوز على الظفرة للحصول على الثقة استعداداً للتحديات المقبلة ومن ضمنها دوري أبطال آسيا».

ووجه العطاس رسالة للجماهير، وقال: «نعمل على تصحيح الوضع الحالي وتحقيق الانتصارات لنعيد لكم الابتسامة واتمنى حضوركم لمؤزارة الفريق».أبوظبي - البيان الرياضي

تركيز

محمد الشحي: نرفض الاسترخاء

أكد محمد الشحي لاعب عجمان تركيز الفريق حالياً على الاستمرار بذات المستوى، ولن يجعلهم ضمان البقاء، يسترخون في التعامل مع أي منافس، وستكون الخطوة التالية التفكير في مركز متقدم سواء كان الرابع أو غيره في جدول الترتيب، مشيراً إلى أن الفريق يدخل مباراة العين مثل أي مباراة ويعلمون أن العين فريقه متصدر ويطمح للقب، والخروج أمامه بنقطة سيكون مكسبا. عجمان - البيان الرياضي

أهمية

فايز: التمسك بالصدارة

أكد محمد فايز، مدافع العين، جاهزيته وزملائه اللاعبين لمباراة اليوم أمام عجمان، وشدد على أهمية الفوز والحصول على النقاط الثلاث للمحافظة على الصدارة، وقال: ندرك أننا نواجه منافسا قويا ولكن مع احترامنا له، فنحن عازمون على متابعة النتائج الجيدة والتمسك بمقعدنا الصداري، وثقتنا كبيرة في جماهيرنا لمتابعة مساندة الفريق. العين - البيان الرياضي