حتا يستعيد نغمة الفوز بثلاثية أمام الشارقة

حقق حتا فوزاً ثميناً على مضيفه الشارقة بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم في ستاد خالد بن محمد وسط حضوري جماهيري بلغ 2760 متفرج.

واستعاد الاعصار بهذا الانتصار نغمة الفوز الغائبة في آخر 5 مباريات من البطولة، ليرفع رصيده الى 13 نقطة ويتجمد رصيد الملك عند النقطة 16.

سجل لحتا أحمد خميس "ق 4"، البرازيلي صاموئيل روزا "ق 44" ومواطنه فيرناندو غابرييل "ق 87"، بينما سجل هدف الشارقة فاندر فييرا.

جاءت بداية المباراة قوية، خاصة من الجانب الحتاوي الذي ترجمه بهدف مبكّر في الدقيقة الرابعة بإمضاء أحمد خميس.

وتمكن الشارقة من ادراك التعادل في الدقيقة 26 من ركلة حرة سددها فاندر فييرا لامست رأس عبدالله النوبي مدافع حتا وسكنت الشباك.

وخطف الاعصار هدف التقدم قبل نهاية الشوط الاول عبر راسية لروزا من كرة عرضية متقنة تلقاها من مواطنه غابرييل في الدقيقة 44.

ولَم يتمكن أصحاب الأرض من استثمار هجماته المكثفة طوال الشوط الثاني، بينما تمكن حتا من تعزيز تقدمه بهدف ثالث عبر غابرييل في الدقيقة 87.