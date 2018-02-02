طاقم إماراتي يقود قمة الدوري الأردني اليوم

يقود الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق، اليوم، مباراة فريقي الوحدات وشباب الأردن في قمة الدوري الأردني لكرة القدم، على رأس طاقم إماراتي، يضم كلاً من الدولي جاسم عبد الله، مساعداً أول، والدولي علي راشد النعيمي مساعداً ثانياً، وحكم الدرجة الأولى خالد ناجم حكماً رابعاً.

ووصل الطاقم الذي تم تكليفه من لجنة الحكام باتحاد الكرة عصر أمس إلى العاصمة الأردنية عمّان، وتمنت اللجنة كل التوفيق لطاقم التحكيم الإماراتي في إدارة المباراة بكل كفاءة وتميز، كما هو معهود بالصافرة الإماراتية، وجاء اختيار الطاقم، في إطار التعاون بين الاتحادين، الإماراتي والأردني.