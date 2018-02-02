تكريم 18 إعلامياً بمبادرة «زايد القدوة»

تخصص لجنة دوري المحترفين الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم لتكريم 18 إعلامياً رياضياً قضوا سنوات طويلة في خدمة رياضة الدولة، يأتي على رأسهم الزميل بهاء الدين عطا والمصور ناصر بابو من صحيفة «البيان».

وتحمل المبادرة شعار «زايد القدوة»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2018 «عام زايد»، وتأتي المبادرة استلهاماً للصفات النبيلة التي تميز بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عرف طوال حياته بالحكمة والقوة والثبات على المبدأ، وتأسياً بقول المغفور له بإذن الله: «إن على الصحفي أن يجند نفسه وأن يكون جندياً مع أمته، وأن يتبع الأسلوب السليم للإقناع دون تجريح».

واكد محمد الحمادي عضو «تنفيذي المحترفين» حرص اللجنة على الاستمرار في تنفيذ مبادرات مجتمعية بمناسبة عام زايد.