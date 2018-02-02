أروابارينا: الفائز ليس بطل الدوري

نفى المدير الفني لفريق الوصل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أن تكون مواجهة فريقه بالوحدة مساء اليوم ستحدد بطل دوري الخليج العربي هذا الموسم، إلا أن الفائز سينال دفعة معنوية كبيرة، مشيراً إلى أن مشوار الدوري مازال طويلاً وهناك مواجهات صعبة تنتظر الجميع.

وقال:«نتطلع إلى تقديم آداء قوي يساعدنا على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث المهمة، وأوضح أن المواجهة هامة وصعبة للغاية نظراً للمستوى القوي الذي يقدمه العنابي ورغبته الكبيرة في تحقيق الفوز».

4 بطولات

وأضاف:«يتنافس الوصل والوحدة هذا الموسم في أربع بطولات قوية الأمر الذي يتطلب مجهوداً كبيراً طوال الموسم، ومن جانبنا قمنا بالاستعداد بصورة جيدة على الأصعدة كافة بدنياً ونفسياً، وقمنا بعلاج الأخطاء». وقال: «بالنسبة للمدافع وكابتن الفريق وحيد إسماعيل، فمازال تحت الملاحظة، ولم يشترك في التدريبات حتى الآن وسنجتمع مع اللاعب والجهاز الطبي لتحديد مدى قدرته على المشاركة في لقاء اليوم، خصوصاً وأنه قد شعر بالتعب قبل الجولة السابقة».

إنذارات

واختتم مدرب أروابارينا حديثه بالقول:«يوجد في الفريق سبعة لاعبين معرضين للإيقاف في المباريات المقبلة ونتمنى أن لا يغيب أي لاعب»، مضيفاً: «علينا عدم إهدار الطاقات في أمور سهلة، وأتمنى عدم الحصول على إنذارات في الفترة المقبلة لأنها ستنعكس سلباً على الفريق».