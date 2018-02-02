الوحدة والوصل..لقاء القمة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية في الثامنة من مساء اليوم صوب استاد مدينة زايد الرياضية لمتابعة مواجهة تحبس الأنفاس عندما يستضيف الوحدة فريق الوصل في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتعد المباراة صراعاً بين الأقوياء ومحطة مهمة ومؤثرة في مشوار الفريقين في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي خاصة وأنها بين منافسين مباشرين على الدرع هذا الموسم وفي ظل رغبة كل منهما في مواصلة الطريق إلى النهاية لانتزاع لقب البطولة الغائب عن الفريقين منذ سنوات والاستمرار في ملاحقة العين متصدر المسابقة، إذ إن نتيجتها قد تؤثر بشكل كبير على فرص أحدهما في المنافسة إذا اتسع فارق النقاط مع الزعيم.

لا مجال للتفريط

ويدخل الوحدة الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة المباراة بهدف وحيد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، إذ يتطلع إلى تعويض خسارته نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بتعادله مع الظفرة وتفريطه في فرصة الاشتراك في الصدارة مع العين، بالإضافة إلى رد اعتباره لخسارته المثيرة أمام الوصل في الدور الأول 1-2 في الدقائق الأخيرة خاصة وأنه لم يعد هناك مجال أمام العنابي للتفريط في نقاط جديدة.

ويأمل المدير الفني للعنابي ريجيكامب عودة لاعبيه لمستواهم القوي بعد الأداء غير المقنع الذي قدمه الفريق في آخر مباراتين أمام النصر والظفرة، وسيحاول الاعتماد على القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في تيجالي ومراد باتنا وجوجاك وإسماعيل مطر، بينما يفتقد الفريق لجهود لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط للإصابة، فيما تبدو فرص الظهير الأيمن محمد برغش صعبة في اللحاق باللقاء في ظل شكوك حول مشاركته عقب إصابته بكدمة في مواجهة الظفرة.

وأنهى الفريق تحضيراته أمس بحصة تدريبية أخيرة على استاد مدينة زايد الرياضية وسط حضور عدد من الجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق في هذه المرحلة المهمة ولتجاوز آثار التعادل الأخير.

معنويات عالية

وفي المقابل يدخل الوصل المواجهة بمعنويات عالية بعد الفوز الصعب الذي أحرزه مؤخراً على الشارقة في الجولة الماضية، وعمد الجهاز الفني للإمبراطور إلى علاج الأخطاء التي وقع فيها الأصفر في لقاء «الملك»، وخصوصاً تراجع آداء الفريق في الحصة الأولى وعدم قدرته على الهجوم منذ ضربة البداية، وهو ما ظهر جلياً في الجولة السابقة، وكاد يكلف الإمبراطور نقاط المباراة.

وفشل العنابي في تحقيق الفوز على الإمبراطور منذ أبريل عام 2014، ومنذ ذلك الحين خسر 3 مرات في الدوري جميعها بنتيجة 2-1، ويحتل الوصل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العين متصدر الدوري، ونقاط اللقاء الثلاث في حال تحقيقها قد تضعه في الصدارة مجدداً، إذا ما تعثر العين أو تعادل.

ويدخل الإمبراطور المواجهة بصفوف شبه مكتملة بعد عودة لاعب خط الوسط عبد الله النقبي الذي غاب عن لقاء الجولة الماضية لنيله الإنذار الثاني.

طموح

المنذري: الإمبراطور جاهز بدنياً ونفسياً

أكد حارس الوصل سلطان المنذري على جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة، مشيراً إلى أهمية المباراة لكلا الفريقين.

وقال المنذري:«لقد قمنا بالتحضير بصورة جيدة طوال الأسبوع الماضي، ونتوقعها مواجهة صعبة نظراً لطموح الفريقين من أجل البقاء على القمة وهناك رغبة مشتركة لنيل النقاط الثلاث.

وأضاف: «بلا شك فإن العنابي فريق كبير يضم بين صفوفه لاعبين جيدين ويخوض المواجهة على أرضه ووسط جمهوره، وعلينا أن نكون أكثر حذراً حتى نحرز النصر». وتابع: لاعبو الوصل في حالة بدنية ونفسية جيدة وينتظرون المباراة بكل شغف ويطمحون للخروج بنتيجة إيجابية تزيد غلة الفهود من النقاط.

وأشاد المنذري بجهود جمهور الوصل الذي يحرص على مؤازرة الفريق في كل مواجهاته، موضحاً أن لاعبي الوصل سيبذلون جهدهم من أجل إرضاء جمهورهم.

تفاؤل

تيغالي: مواجهة بين أقدام اللاعبين

أكد مهاجم وهداف الوحدة الأرجنتيني سيباستيان تيغالي أنه يسعى لكسر سوء الحظ الذي يلازمه في المباريات الأخيرة بعدم إحراز الأهداف والتسجيل في مرمى الوصل لمساعدة فريقه على الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري، مشدداً على صعوبة المواجهة كونها بين فريقين يصارعان على قمة الدوري وفي ظل امتلاك الفريقين لعناصر مميزة قادرة على إحداث الفارق.

وقال: «أواجه سوء حظ بعدم تسجيل الأهداف منذ مباراتين ولكنني سأواصل المحاولة، للحصول على لقب أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإماراتي».

وأضاف: «المواجهة بين أقدام اللاعبين خاصة وأنها مباراة صعبة وقد تكون مجنونة ومن الصعب توقع نتيجتها أو ما سيحدث خلال مجرياتها، ولكننا نسعى بكل قوة للفوز وأن نكون الفريق الأسعد عقب إطلاق صافرة النهاية».

223

يرتبط مدافع الوصل وكابتن الفريق وحيد إسماعيل بعلاقة خاصة بناديه، ولا يتخيل نفسه بقميص آخر، لأنه بكل بساطة نشأ في قلعة الإمبراطور، وتدرج في المراحل السنية، حتى وصل إلى اللعب كأساسي في الفريق بل وكابتن الفهود.

وشارك وحيد إسماعيل منذ موسم 2008-2009 في 223 مباراة مع الوصل، وفي هذا الموسم لعب في 17 مباراة، وغاب وحيد عن تشكيلة الفهود في لقاء «الملك» الشرقاوي في الجولة الماضية، لشعوره ببعض التعب، ومن المتوقع أن يستمر غيابه، وقد يعتمد المدرب على خدمات عبد الرحمن علي كبديل لوحيد كما حدث في لقاء الشارقة.

11

رفع المهاجم البرازيلي المتألق في صفوف الوصل، كايو كانيدو، رصيده من الأهداف إلى 11 هدفاً، بعد أن سجل هدفين في مرمى الشارقة، ليرفع ترتيبه في قائمة الهدافين إلى المركز الثالث على مستوى دوري الخليج العربي، وذلك خلف كل من زميله ومواطنه فابيو دي ليما، الذي يحتل الصدارة برصيد 15 هدفاً، والأرجنتيني سبستيان تاجليبو مهاجم الوحدة، الذي يحتل الوصافة برصيد 12 هدفاً. ويسعى كايو إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة التي يمر بها حالياً، لإحراز المزيد من الأهداف، تقربه أكثر لصدارة الهدافين.

4

لم يتمكن الوحدة من تحقيق الفوز على الوصل في آخر 4 مواجهات جمعت بينهما في الدوري حيث استطاع الإمبراطور الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة ثلاث منها بنتيجة 2-1 وواحدة بهدف نظيف.

وتميل الكفة في مباريات الفريقين في المواسم الخمسة الأخيرة وتحديداً في آخر 11 مواجهة لمصلحة الوصل، إذ تمكن الإمبراطور من الفوز في 6 مباريات مقابل فوزين للوحدة والتعادل في 3 مباريات.

27

ستكون المباراة صراعاً بين فريقين هما الأقوى هجومياً هذا الموسم مع العين، وسجل الوحدة 32 هدفاً بينما سجل الوصل 31 هدفاً، بالإضافة إلى صراع بين متصدري هدافي المسابقة فابيو ليما وسيباستيان تيجالي، إذ أحرز الثنائي 27 هدفاً منها 15 لليما و12 لتيجالي بما يقترب من نصف عدد الأهداف التي سجلها الفريقان.