ريجيكامب: سيناريو المباراة خارج التوقّعات

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة الروماني لورينت ريجيكامب إن فريقه لابد أن يتعامل بجدية في مواجهة الوصل ولابد من الفوز إذا أراد الاستمرار في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي الموسم الحالي، مؤكداً أن مباراة الوصل أشبه بالنهائي خاصة وأنها أمام أحد المنافسين المباشرين وبالتالي الفوز في غاية الأهمية للحفاظ على حظوظ الفريق في البطولة.

وأضاف:«لا أعرف كيف سيكون سيناريو المباراة ولكنني متأكد بأنها مباراة خارج التوقعات وفي غاية الصعوبة على الفريقين، وأستطيع التحدث عما يمكن لفريقي القيام به حيث سنحاول الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص أمام مرمى المنافس، ولذلك يجب علينا التركيز وتحمل المسؤولية عندما تتاح لنا الفرص».

وتابع:«اللاعبون يقدمون أداء رائعاً وأعتقد أن مثل هذه المباريات تتطلب تركيزاً أعلى، وإنهاء المباراة حتى ولو بفارق هدف واحد، ربما المواجهة مفتوحة على أية نتيجة ولكنها من وجهة نظري ليست آخر فرصة للمنافسة على اللقب ونتيجتها لن تحسم البطولة خاصة وأن الفرق الثلاثة المتصارعة على القمة الوحدة والعين والوصل ستمر بمرحلة صعبة بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، وفي ظل ضغط المباريات، من يمكنه تحمل هذا الضغط سيفوز بالدوري».

وحذر ريجيكامب من خطورة ثلاثي الإمبراطور الأجنبي ليما وكايو ورونالدو مينديز، مشيراً إلى أن الثلاثي استطاع إيصال الوصل لهذا الترتيب في المسابقة وبالتالي لابد من الانتباه لخطورتهم.