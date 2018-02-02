الإمارات وشباب الأهلي - دبي..عودة الانتصارات

يستقبل فريق الإمارات الأول لكرة القدم على ملعبه برأس الخيمة في الخامسة و15 دقيقة من مساء اليوم، نظيره شباب الأهلي دبي لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي في مباراة يسيطر عليها هاجس مشترك، يتمثل بضرورة الظفر بالنقاط الثلاث، وتحسين المراكز والاندفاع إلى أمام في لائحة الترتيب.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق الإمارات المركز العاشر برصيد 11 نقطة، فيما يقف شباب الأهلي دبي في المركز السابع بـ17 نقطة، وفاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، ويدخل شباب الأهلي- دبي، المباراة بحثاً عن فوز غائب عن الفريق طوال الـ10 جولات الأخيرة من الدوري، وضع الجهاز الفني هدفاً يسعى لتحقيقه، وهو تحسين الترتيب، ومحاولة دخول المربع الذهبي.

غيابات

ويغيب عن تشكيلة الصقور، خالد شماريخ وحسن عبدالرحمن بداعي الإصابة، في مقابل عودة عمر الخديم وعلي ربيع، فيما يفتقد شباب الأهلي دبي خدمات مجموعة كبيرة للإيقاف والإصابات أبرزهم خميس إسماعيل، وماجد حسن، وديوب، ولوفانور وسعود عبد الرزاق، ويوجد احتمال لغياب إسماعيل الحمادي.

تحسين الوضع

ولفت التونسي نورالدين العبيدي مدرب الإمارات إلى أن فريقه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين وضعه في لائحة الترتيب، رغم اختلاف موازين القوى بين الفريقين، مشيراً إلى أن فريقه سيعتمد على الروح الإيجابية التي ظهر عليها في مبارياته الأخيرة، وعلى التطور الواضح في الأداء الفردي والجماعي من مباراة إلى أخرى، واستغلال بعض نقاط ضعف المنافس ولو أنها قليلة، متمنياً أن تسهم النتائج الإيجابية في خدمة فريقه.

ونوه العبيدي إلى أن فريقه جاهز، مبيناً أن الجميع يدرك قيمة المباراة وأهمية نتيجتها على مسيرة فريق الإمارات، مشيراً إلى أن لديه معرفة كبيرة بالمنافس ونقاط قوته وضعفه، مشدداً على أن شباب الأهلي دبي يبقى من الفرق الكبيرة سواء في الإمارات والمنطقة وترتيبه الحالي لا يعبر عنه بأي حال ولا يعكس المستوى الحقيقي.

هزيمة الكبار

ونفى العبيدي أن يكون متناقضاً عندما أكد بعد مباراة الوصل أن فريقه غير قادر على هزيمة الكبار، موضحاً أن فريق الإمارات فعلاً لم يفز على النصر والجزيرة والعين والوحدة والوصل، وهي من كبار فرق الدوري، مشدداً على أن رغبته مع فريقه كبيرة جداً لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب شباب الأهلي دبي اليوم.

أهمية

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي، أهمية مباراة فريقه والإمارات، وتمنى أن يكون شباب الأهلي دبي في قمة درجات الجاهزية اللازمة وأن يحقق الفوز، ليكسر حاجز غياب الانتصارات في الجولات العشر الأخيرة.

وعن توقعات فوز شباب الأهلي- دبي، أشار مهدي، إلى أنه لا يعترف بتلك التوقعات، لأن النتيجة دائماً تحسم داخل الملعب، من خلال روح ورغبة اللاعبين في الفوز، وقال: جميع مستويات فرق الدوري، أصبحت متساوية، مع تحسن مستوى الفرق كثيرًا في الدور الثاني، كما أن الفرق التي تسعى للهروب من الهبوط، تسبب مشاكل لفرق المقدمة.

وتوقع مهدي المزيد من المفاجآت والنتائج القوية في الدور الثاني، وأشاد بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته مباراة شباب الأهلي- دبي والعين بالجولة الماضية، وأكد أن تحسن المستويات والنتائج هو ما يشجع الجماهير على الحضور بكثافة.

توقع

عمبر: استعدنا الروح الغائبة

توقع وليد عمبر لاعب شباب الأهلي- دبي، مواجهة صعبة أمام فريق الإمارات اليوم، خاصة في ظل وضع «الصقور» الحالية في ترتيب دوري الخليج العربي، وهو ما يزيد من رغبة أصحاب الأرض في تحقيق الفوز، والحصول على ثلاث نقاط غالية، تساهم في تحسين معنويات الفريق في هذه المرحلة الخطرة، وقال: استعاد شباب الأهلي- دبي، الروح الغائبة عن الفريق في جولات ماضية من دوري الخليج العربي، بعد التعادل 1-1 مع العين في الجولة الماضية، ورغبتنا قوية في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الجولات العشر الماضية من الدوري. وأضاف: أشكر مهدي علي، مدرب شباب الأهلي- دبي، على الفرصة التي يمنحها لي بالمشاركة مع الفريق هذا الموسم، ولكنني غير راض عن مستواي. دبي - البيان الرياضي

اعتراف

الشاجي: الصقور بحاجة كبيرة للفوز

اعترف أحمد الشاجي حارس مرمى الإمارات، بصعوبة مباراتهم أمام شباب الأهلي دبي، نظراً لقوة المنافس، متمنياً أن يسهم أصحاب الخبرة في تحقيق نتيجة إيجابية للصقور، وأكد أن جميع لاعبي فريقه يعرفون المطلوب منهم منوهاً إلى أن الفريق بحاجة كبيرة للنقاط الثلاث، بغض النظر عن مستوى الأداء، وقال: فريقنا يملك خبرة كبيرة في مواجهة الكبار، لكن الحظ يعانده.رأس الخيمة - البيان الرياضي

هجوم

الحسن صالح: استراتيجيتنا الفوز

طالب الحسن صالح مدافع الشارقة لاعبي فريقه باستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط مباراة حتا كاملة وقال: نعلم قوة حتا حيث يمتلك لاعبين يملكون نزعة هجومية جيدة . وأضاف: استراتيجية الفريق هي الفوز في جميع المباريات، مشدداَ على تجاوز اللاعبين آثار خسارة مباراة الوصل. الشارقة - البيان الرياضي