الشارقة وحتا..تحسين المراكز

يستضيف فريق الشارقة في ملعبه اليوم باستاد خالد بن محمد، في الخامسة و20 دقيقة، فريق حتا، ضمن مواجهات الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في صراع حصد النقاط، وتحسين المراكز في الترتيب العام، يخوض الشارقة المباراة برصيد 16 نقطة في المركز الثامن، وهو نفس مركزه منذ الجولة الماضية، حيث لم يتقدم ولم يتأخر إثر خسارته لثلاث نقاط أمام الوصل، فيما يتطلع فريق حتا إلى العودة إلى سكة الانتصارات، بعد صيامه في الجولات الخمس الماضية، حيث مني بالهزيمة مرتين، وخيم التعادل على 3 مباريات، ما ساهم في تعقيد المهمة أمامه، حيث يراوح مكانه في المركز 11 قبل الأخير، ضمن جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط.

ويدرك الجهاز الفني، بقيادة المدرب السوري نزار محروس، صعوبة المواجهة، وحرص في الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء المتكررة، نظراً لعدم استقرار اللاعبين، خاصة على مستوى الدفاع، ويستعيد الفريق جهود عدد من اللاعبين اليوم، أبرزهم المدافع السوري عمرو الميداني، الذي أبعدته الإصابة لنحو 3 أسابيع، ومحمود حسن وحمدان قاسم.

تأثير

وقلل عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، من تأثر فريقه بالخسارة الأخيرة أمام الوصل، مؤكداً تجاوزه ولاعبيه الخسارة، وتركيزهم على مباراة حتا، كما شدد على ضرورة التعامل مع المباراة بجدية، عطفاً على المستويات المميزة التي يقدمها حتا، وخصوصاً على مستوى خط الهجوم.

ووصف العنبري استعدادات فريقه بالجيدة، رغم قصر الوقت بين مباراة الوصل وحتا، وقال: افتقدنا الثقة في بداية الموسم، ولكننا وجدناها حالياً، ونستطيع العودة مجدداً للنتائج الإيجابية.

حرج

رفض العنبري الرأي القائل بضمان وجود الفريق في المنطقة الدافئة، مشدداً على أن وضع الفريق ما زال حرجاً، مطالباً بالتفكير في الأفضل دائماً، منوهاً بالمنافسة الكبيرة والمستويات القوية التي تقدمها جميع فرق الدوري.

وأضاف: ما يميز فريقه في الفترة الحالية، هو تنوع العناصر المسجلة للأهداف، بعكس الأعوام الماضية، حيث كانت مقتصرة على لاعب واحد، مؤكداً عمله على تغيير الشكل الهجومي في الفريق، مع اللعب بشكل متوازن في كل الخطوط.

وحول محترف الفريق ولولينهو، الذي لم يلعب أساسياً في المباريات الأخيرة، قال: بعض اللاعبين سريعون في التجاوب من الناحية البدنية، والبعض يحتاج وقتاً، ولولينهو من النوع الثاني، وضغط المباريات لا يخدمنا.

عن غياب عمر جمعة ربيع عن التشكيل الأساسي في بعض المباريات الأخيرة، قال: هبط مستوى اللاعب في فترة سابقة، وهو أمر يحدث لأي لاعب، وقابل غيابه تألق سيف راشد، وعمر جمعة ربيع حالياً يلعب مع الرديف، ويقدم مستوى جيداً، وسيعود قريباً للتشكيلة.

ظروف

من ناحية أخرى، أكد السوري نزار محروس مدرب حتا، أن مباراة فريقه أمام الشارقة، لا تقل صعوبة عن جميع اللقاءات السابقة، وقال، الظروف المحيطة تعزز من قوة المواجهة أمام الملك، مجدداً الثقة بجميع اللاعبين الذين لن يتوانوا عن تقديم أفضل العروض، وبذل جهود مضاعفة للخروج بالنتيجة الإيجابية التي يتطلع إليها جميع محبي وجماهير الإعصار الحتاوي.

وأشار محروس، إلى أن معاناة عدم الاستقرار في التشكيلة مستمرة في حتا، خاصة على مستوى الصفوف الخلفية في الدفاع، وسيستمر غياب عدد من العناصر في مباراة اليوم، إلا أن الرغبة تبدو قوية لدى اللاعبين من أجل العودة بفوز ثمين من معقل الملك الشرقاوي.