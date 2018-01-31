اتحاد الكرة يتبع سياسة جديدة لبناء قاعدة منتخبات قوية

يولي اتحاد الكرة اهتماماً كبيراً بمنتخبات المراحل السنية من أجل بناء قاعدة قوية تفيد المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة، وتبذل الإدارة الفنية والمنتخبات جهوداً كبيرة من أجل تكوين منتخبات تضم العديد من المواهب الواعدة، مع ضمان استمرارية العمل بصرف النظر عن مواعيد إقامة البطولات.

يقول عبيد مبارك المدير الفني لاتحاد الكرة، إننا نتبع سياسة استمرارية عمل المنتخبات وفق توجهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس مروان بن غليطة، من أجل تكوين قاعدة قوية تكون رديفاً للمنتخب الأول، كما نولي اهتماماً باختيار العناصر الموهوبة من خلال مراكز تدريب المنتخبات، وخلال الفترة الماضية قمنا بتكوين عدة منتخبات.

منتخب 2002

وعلى الرغم من عدم وجود استحقاقات مقبلة لمنتخب تحت 16 سمة من مواليد 2002، إلا أننا ننظم بطولة دولية ودية تستضيفها الدولة خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات وبلجيكا واليابان والتشيك، وتقام هذه البطولة على ملعب نادي شرطة دبي ضمن برنامج إعداد منتخب تحت 16 سنة للاستحقاقات المقبلة.

منتخب 2003

وخلال الفترة من 24 أبريل وحتى الأول من مايو يشارك منتخب من مواليد 2003 في دورة بإيطاليا بمشاركة منتخبات الإمارات وانجلترا والتشيك واليابان، ويتجمع الفريق من 27 مارس تحت قيادة المدرب خالد شهداد، وهناك دراسة لمشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا التي ستقام نوفمبر المقبل.

منتخب 2004

ولأول مرة يتم تكوين منتخب من مواليد 2004، ستكون بدايته من خلال دوري المناطق حيث ستلعب مناطق أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة، في دورة 3 فبراير المقبل، وبعده سيتم الاستقرار على عناصر المنتخب التي ستتجمع للمران بإشراف المدرب عبد الرحمن الحداد، حيث سيتم إجراء لقاءين وديين أمام اليابان، ومباراتين أمام البحرين.

منتخب 2001

ويضيف عبيد مبارك، إن هناك منتخب 2001 وسيتم تجميع عناصره 22 فبراير، وجار تنظيم دورة دولية ودية تضم منتخبات متميزة لتوفير احتكاك جيد له، وأشار إلى أن هناك منتخبات سيتم اختيار أفضل عناصرها تمهيداً لاختيار منتخب واحد من بينهم يمثل منتخب الشباب في التصفيات الآسيوية في 2019.