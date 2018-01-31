«أنيستا» يتصدر بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات

تتواصل للأسبوع السابع على التوالي منافسات النسخة الثانية من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الخاصة لكرة القدم التي تعد الأكبر من نوعها، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية رويال الإمارات الرياضية في مدينة دبي الرياضية وتستمر منافساتها حتى مارس 2018.

وسيطرت فرق مدرسة أنيستا الإسبانية لكرة القدم على مجريات البطولة، حيث تصدرت فرق الأكاديمية في مختلف فئات البطولة متقدمة على فرق المجموعات العشرة بعد مرور سبعة أسابيع من منافسات البطولة التي تستمر لمدة 12 أسبوعاً.

وقال أحمد سالم المهري، مدير تطوير الأكاديميات في مجلس دبي الرياضي: «نحن سعداء بالمستوى القوى للشباب والبراعم الموهوبين المشاركين في البطولة الذي قدموا أداء عاليًا، وخلال سبعة أسابيع شهدنا منافسات حامية بين مختلف الفرق قدمت مباريات رائعة».

وأضاف المهري: «أندية دبي في حاجة ماسة إلى مثل هذه البطولات، فهي تساعد هذه الفئة من اللاعبين في شركات وأكاديميات ومدارس كرة القدم على ممارسة لعبة كرة قدم حقيقية وسط منافسات قوية في نهاية كل أسبوع، فهي تصقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك مع مختلف المستويات المهارية، وهو أمر مهم جدًا في هذا العمر بالتحديد».

واختتم مدير تطوير الأكاديميات بالمجلس: «يسرنا في مجلس دبي الرياضي أن نوفر هذه الفرصة لمواهبنا الشابة سواء للمواطنين أو المقيمين، حيث نسعى دائمًا إلى أن نوجد لهم المنصة المناسبة لإتاحة الفرصة للتنافس مع بعضهم البعض، وهو ما يحقق أهدافنا الرئيسية لتطوير مستوى لاعبينا في الأندية، حيث نعمل بالتعاون مع الأندية والأكاديميات المحلية على تحقيق التنمية الشاملة للقطاع الرياضي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

ويشارك في النسخة الثانية من البطولة 66 فريقاً من أكاديميات الأندية الرسمية في الدولة، والأكاديميات الخاصة يتنافسون ضمن 6 فئات عمرية هي: 8 سنوات، 10 سنوات، 12 سنة، 14 سنة، 16 سنة، و18 سنة.

وتتواصل المنافسات على مدار 12 أسبوعاً، حيث انطلقت في نوفمبر الماضي وتستمر حتى مارس 2018، حيث تقام في كل أسبوع 32 مباراة يشارك فيها 1500 لاعب من أكثر من 100 جنسية.

ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة فرق أكاديميات ومدارس: شباب أهلي دبي، النصر، عجمان، برشلونة، أرسنال، روما، لا ليجا، النادي الفرنسي، المدرسة الإسبانية، مدرسة الشويفات، أكاديمية رويال، دبي سيتي، أليانز، إي سبورت، مينرو، وغيرها.

تألق

وحقق فريق أنيستا لفئة تحت 18 سنة (أ) صدارة مجموعته برصيد 16 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات وتعادله في مباراته الأخيرة مع فريق بريكور بنتيجة 1 - 1 تلاه في الترتيب فريق تي اف ايه (أ) في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

كما انتقل فريق أنيستا تحت 16 سنة (أ) إلى صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة وذلك بعد فوزه الأخير على فريق شباب الأهلي - دبي بنتيجة 3 - 1، تلاه فريق إف سي بي إسكولا جرانا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد تعادله الإيجابي مع فريق أنيستا تحت 15 سنة بنتيجة 3 -3.

وفي منافسات فئة تحت 14 سنة احتفظ فريق أنيستا تحت 14 سنة بصدارة المجموعة (أ) برصيد 12 نقطة رغم لعبه خمس مباريات فقط وفوزه في أربع منها، تلاه فريق إسكولا جرانا في المركز الثاني برصيد 11 نقطة حيث فاز في 3 مباريات من أصل 6 مباريات، كما عزز فريق أنيستا تحت 13 سنة مكانته في المجموعة (ب) ليتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة بعد فوزه الكبير على فريق النصر بنتيجة 7 - 1 ليكتمل فوزه في المباريات السبع التي خاضها.

فوز أول

وفي منافسات فئة تحت 12 سنة استطاع فريق أرسنال تحقيق أول فوز له أمام فريق رويال بنتيجة 10 - 2، في حين احتل فريقا أنيستا تحت 12 سنة وتحت 11 سنة صدارة المجموعة (أ)، حيث حقق أنيستا 12 سنة 15 نقطة، وتلاه فريق أنيستا 11 سنة برصيد 13 نقطة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة.

18

في المجموعة (ب) تصدر فريق أليانز ترتيب مجموعته برصيد 18 نقطة بعد فوزه في جميع المباريات الست التي خاضها، تلاه فريق النصر في المرتبة الثانية برصيد 15 نقطة لفوزه في خمس مباريات وخسارته مباراة واحدة، وكان قد فاز في مباراته الأخيرة أمام فريق كارفاجال بنتيجة 5 - 2.