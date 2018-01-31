«قلب الأسد» يقود السماوي إلى صدارة الهواة بأفضل دفاع

قاد المدافع يوسف جابر «قلب الأسد»، كابتن بني ياس، فريقه باقتدار، إلى صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد انتهاء النصف الأول من المواجهات، برصيد 23 نقطة، وإلى لقب أفضل دفاع في المنافسة حتى الآن، بعد أن اهتزت شباك الفريق 6 مرات فقط في 10 جولات، فاز في 7 وتعادل في مباراتين وخسر واحدة، ويلاحظ أن النقاط التي فقدها السماوي، كانت في غياب مدافعه المخضرم أمام كلباء والفجيرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل، والخسارة أمام الحمرية بهدفين لهدف، فيما اهتزت شباك الفريق في وجوده مرتين فقط.

ويقدم المخضرم يوسف جابر (32 عاماً)، مستويات متميزة مع فريقه، ويلعب بروح قتالية عالية، بجانب الدور الكبير الذي يقوم به في تهيئة زملائه، وبث الحماس في نفوسهم، بهدف عودة الفريق من جديد إلى دوري المحترفين، ويحظى «قلب الأسد» بتقدير كبير داخل قلعة السماوي، بسبب انضباطه وأخلاقه العالية التي يتميز بها، وإخلاصه للشعار، بجانب مستواه الفني، الذي يجعله أحد العناصر المهمة في تشكيلة الصربي غوران مدرب الفريق، الذي يعتمد عليه بشكل كبير في الجبهة الدفاعية، كما أنه محل ثقة الجهاز الإداري وأفراد الفريق. ويبذل يوسف جابر حالياً مجهودات كبيرة لتقديم الأفضل مستقبلاً.